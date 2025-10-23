James Gunn annonce une mauvaise nouvelle concernant un projet dérivé de Batman dans le DCU

James Gunn a récemment confirmé que le projet de spin-off consacré à Batman, initialement envisagé pour l’univers cinématographique DC, ne verra finalement pas le jour, mettant ainsi fin aux espoirs des fans d’explorer davantage cet univers parallèle.

Un univers DC en pleine mutation

Les ambitions affichées début 2023 par James Gunn et Peter Safran, désormais co-dirigeants de DC Studios, laissaient entrevoir une nouvelle ère pour l’univers cinématographique DC. Intitulée « Gods and Monsters », cette première phase promettait une vaste interconnexion entre cinéma, séries télévisées et animation, avec une vision d’ensemble inédite. Pourtant, les ajustements se multiplient déjà : certains projets avancent dans la complexité, à l’image de The Authority ou Waller, tandis que d’autres nouveautés comme un film sur le vilain Clayface ou une série animée dédiée à Mister Miracle font leur apparition.

L’arlésienne Arkham Asylum, finalement abandonnée

Au cœur de ces évolutions, la série tant attendue sur Arkham Asylum vient de recevoir son coup de grâce. Interrogé récemment par BobaTalks, James Gunn s’est voulu clair : « Hope [about it coming to fruition], sure. But that isn’t something that’s being developed by anyone right now… it just didn’t work.». Les bruits couraient déjà sur la mise en pause du projet ; Gunn confirme donc officiellement que la série ne verra pas le jour sous sa forme actuelle.

Pour mémoire, ce spin-off était initialement conçu comme une extension du film acclamé « The Batman » réalisé par Matt Reeves. D’abord centrée sur la police de Gotham, l’intrigue avait rapidement évolué vers un récit d’horreur gothique autour d’Arkham lui-même — imaginé comme un personnage central, hanté et terrifiant. L’arrivée du duo Gunn/Safran avait entraîné l’intégration du projet dans la continuité principale du DCU, coupant ainsi le lien direct avec l’univers développé par Reeves.

L’espoir renaît grâce au succès télévisuel de Gotham

Toutefois, rien n’est jamais figé à Hollywood. La récente percée critique et publique du spin-off HBO «The Penguin», porté par Colin Farrell, a prouvé qu’un engouement fort subsiste pour les histoires sombres ancrées dans le Gotham noir de Reeves. On comprend aisément pourquoi Warner Bros. et HBO pourraient souhaiter capitaliser sur ce succès, voire inviter Reeves à piloter d’autres aventures télévisuelles autour de sa vision si singulière.

L’agenda chargé de Matt Reeves : actuellement mobilisé sur « The Batman Part II », dont le tournage démarrera en 2026 (sortie prévue au 1er octobre 2027), il n’aura pas immédiatement les mains libres. Mais les fondations créatives posées pour Arkham restent là — rendant plausible une relance du projet dans le giron de son propre univers cinématographique.

Vers un avenir incertain, mais prometteur ?

Impossible aujourd’hui d’affirmer si le concept original d’Arkham Asylum refera surface. Pourtant, entre les attentes du public et les retours positifs des récentes productions DC estampillées Reeves, difficile d’imaginer que cette idée soit définitivement enterrée. En attendant, les fans sont invités à débattre et à partager leurs envies pour l’avenir des séries DC dans le forum ComicBook — preuve que Gotham a encore bien des secrets à livrer.