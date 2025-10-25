Pour incarner Debbie Harry dans un biopic sur Blondie, cette star Marvel aurait sa préférence

Debbie Harry a récemment évoqué le choix de l’actrice idéale pour l’incarner à l’écran. La chanteuse de Blondie estime qu’une vedette du Marvel Cinematic Universe serait particulièrement convaincante dans le rôle principal d’un éventuel biopic.

Tl;dr Debbie Harry rêve d’un biopic avec Florence Pugh.

Blondie a marqué la pop des années 70-80.

Pugh pourrait capturer la force et la singularité de Harry.

Blondie : quand Debbie Harry redéfinit la pop

À la fin des années 1970, l’état de la pop music semblait vaciller, pris entre un disco parodique et des sonorités country opportunistes. Pourtant, en parcourant les ondes radio – c’était ainsi qu’on vivait à l’époque –, impossible de passer à côté de l’audace de Blondie. Mené par l’incandescente Debbie Harry, le groupe new-yorkais métamorphosait chaque single : du rock pur au disco hybride (« Heart of Glass »), flirtant même avec le hip-hop ou le rocksteady. Trop éclectique pour se laisser enfermer dans une seule étiquette, Blondie a forgé un style qui a irradié bien au-delà de la scène punk locale.

L’icône Debbie Harry : style et insolence

Ce qui fascinait d’abord, c’était elle : Debbie Harry. Dotée d’une ironie mordante, d’une présence magnétique et d’un style capable de rendre une simple blouse médicale irrésistible, elle évoquait une version pop du caméléon David Bowie, orchestrant son image de main de maître. Malgré une décennie d’activité intense, l’aura de la chanteuse s’est maintenue à travers le cinéma – son rôle marquant dans « Videodrome » de David Cronenberg n’a laissé personne indemne – et une carrière solo ponctuée de pépites méconnues (son « Liar, Liar » pour la bande-son de Married to the Mob, par exemple).

Pourquoi pas un biopic Debbie Harry ?

Alors que l’industrie attend toujours le projet cinématographique autour de Madonna, il est surprenant qu’aucun véritable biopic n’ait encore été consacré à Debbie Harry. Or, lors d’un entretien récent au The Times, la star – désormais octogénaire – s’est dite très ouverte à l’idée. Et pour l’incarner à l’écran ? Son choix est clair : Florence Pugh, révélation du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi ? Parce que Pugh sait tout jouer, tout projeter, du charisme brut à une fragilité extrême. Et puis, à 29 ans, elle n’en est qu’au début de ce qui pourrait devenir une carrière magistrale.

Pugh, l’actrice idéale selon Harry

Interrogée sur ce casting rêvé, Debbie Harry ne cache pas son enthousiasme : « Si c’était quelqu’un comme [Pugh], je serais au paradis. Je pense qu’elle peut tout jouer. » En effet, traduire l’insolence féroce de la chanteuse – cette façon unique de transformer chaque parole en défi – représenterait un vrai pari pour n’importe quel acteur. Mais Pugh semble taillée pour le relever. Il reste à espérer que le projet évitera la facilité du « best of » pour oser une approche aussi inventive que la carrière de sa muse.

Pour retracer un tel parcours, voici les éléments incontournables :

Polyvalence musicale : rock, disco, hip-hop ou rocksteady.

: rock, disco, hip-hop ou rocksteady. Aura scénique unique et pouvoir d’image.

et pouvoir d’image. Pugnacité féminine dans un univers dominé par les hommes.

Un défi artistique à la mesure de ces deux femmes hors norme.