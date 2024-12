Andrew Garfield dévoile pourquoi son retour sur scène avec Florence Pugh a changé sa vie

La nouvelle romance du réalisateur John Crowley relance la carrière cinématographique du comédien britanico-américain Andrew Garfield.

Tl;dr We Live in Time met en scène Andrew Garfield et Florence Pugh.

Andrew Garfield a repris le travail après une pause, attiré par ce projet.

Il a trouvé dans ce film un miroir de ses réflexions existentielles.

Le retour d’Andrew Garfield sur les écrans

Dans le film We Live in Time, Andrew Garfield et Florence Pugh incarnent un couple à travers trois périodes distinctes de leur vie. Nous suivons les moments clés de leur relation, de leur première rencontre à leur grossesse, en passant par les défis déchirants que Tobias et Almut doivent affronter.

Une pause dans sa carrière

Avant de s’engager dans ce film, Andrew Garfield, célèbre pour ses rôles dans des films comme « The Social Network » et « Spider-Man », ainsi que dans des séries comme Under the Banner of Heaven » avait fait une pause dans sa carrière d’acteur. Cependant, il confie à GamesRadar+ que We Live in Time était le projet parfait pour son retour.

Un projet miroir de ses réflexions

« Cela faisait partie de la pause de manière étrange, cela ressemblait à une belle chose à faire pendant ma pause », raconte-t-il avec un rire. Il était déjà en train de réfléchir à tous les sujets abordés par ce film. Il pensait, ressentait, regardait par la fenêtre, réfléchissait à la vie, à l’amour, et à la façon dont le fait de perdre des proches fait partie de la vie.

« Cela semblait parfaitement adapté à l’instant existentiel de la quarantaine dans lequel je me trouvais, et je me suis dit que cela n’allait pas me détourner de ma vie. Cela allait plutôt enrichir mon expérience. Et si cela peut enrichir mon expérience et m’aider à comprendre où je me trouve, alors cela va aider beaucoup d’autres personnes à comprendre où elles se trouvent, à guérir et à servir de miroir au public. »