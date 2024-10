Même Andrew Garfield trouve étrange l’écart d’âge avec sa version de Spider-Man

Même Andrew Garfield trouve étrange l'écart d'âge entre lui et sa version de Spider-Man.

Tl;dr Andrew Garfield commente l’écart d’âge entre lui et son personnage de Spider-Man.

Il évoque ses doutes lors de son audition pour le rôle.

Garfield et d’autres acteurs ont souvent joué des personnages plus jeunes qu’eux.

Andrew Garfield et l’âge de Spider-Man : une étrange réalité

Récemment, l’acteur britannique Andrew Garfield s’est exprimé sur l’écart d’âge entre lui et son personnage de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man. Un décalage qui, selon lui, est pour le moins étrange.

Un rôle convoité malgré des doutes

Dans une interview accordée à Josh Horowitz en octobre 2024, Andrew Garfield est revenu sur son audition pour le rôle de Spider-Man, suite à la décision de Sony Pictures de relancer la franchise abandonnée par Sam Raimi. À l’époque, Garfield, alors âgé de presque 30 ans, avait des doutes quant à sa capacité à interpréter un lycéen crédible. Malgré ces incertitudes, sa prestation a été largement appréciée, confirmant ainsi une tendance récurrente à Hollywood : celle de confier à des acteurs adultes des rôles d’adolescents.

Un écart d’âge courant dans le cinéma

En effet, Andrew Garfield n’est pas le premier à avoir joué un personnage nettement plus jeune que lui. Tobey Maguire, lui aussi dans la vingtaine lors du tournage de Spider-Man en 2002, était néanmoins légèrement plus jeune. Malgré ces écarts d’âge, les performances respectives de Garfield et Maguire ont été suffisamment convaincantes pour que les spectateurs acceptent cette réalité.

Un problème mineur dans l’industrie du cinéma

Le genre super-héroïque offre de nombreux autres exemples d’acteurs plus âgés jouant des personnages adolescents. Par exemple, dans Batman Forever, Chris O’Donnell, âgé de 24 ans lors du tournage, interprétait Dick Grayson, généralement adolescent lorsqu’il devient le partenaire de Batman. En fin de compte, l’écart d’âge entre Andrew Garfield et Spider-Man dans The Amazing Spider-Man, bien qu’étonnant, n’a pas été un problème majeur. L’acteur paraissait suffisamment jeune pour le rôle et a su convaincre les spectateurs.