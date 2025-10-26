Amazon paie pour ses pratiques trompeuses avec Prime

Les abonnés Prime aux États-Unis pourront recevoir des remboursements monétaires suite à un règlement historique entre Amazon et la FTC.

Tl;dr Amazon a accepté de payer 2,5 milliards de dollars à la FTC pour régler une plainte sur des pratiques trompeuses liées à Prime.

1,5 milliard sera versé aux clients américains éligibles, avec des versements automatiques ou sur demande selon le cas.

L’entreprise a simplifié les démarches de résiliation de Prime et améliore la transparence sans reconnaître de culpabilité.

Un accord historique entre Amazon et la FTC

Après des mois d’incertitude, le dossier opposant Amazon à la Federal Trade Commission (FTC) trouve son épilogue. Suite à une plainte déposée en 2023, reprochant au géant du e-commerce d’avoir « trompé les clients lors de l’inscription à Prime et compliqué la résiliation de l’abonnement », un accord a été trouvé avant même l’ouverture d’un éventuel procès pour pratiques anticoncurrentielles. À la clé : un total de 2,5 milliards de dollars, la deuxième amende la plus lourde jamais infligée par l’agence fédérale américaine.

Paiement des indemnisations : qui est concerné ?

La moitié de cette somme, soit 1,5 milliard de dollars, sera reversée directement aux abonnés américains de Prime, avec un plafond fixé à 51 dollars par personne. Attention : seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis ayant souscrit ou tenté – sans succès – d’annuler leur abonnement entre le 23 juin 2019 et le 23 juin 2025 peuvent espérer recevoir ce remboursement.

Deux phases distinctes sont prévues :

Paiement automatique : pour ceux ayant utilisé les avantages Prime trois fois ou moins sur douze mois consécutifs ; versement prévu avant le 24 décembre 2025.

pour ceux ayant utilisé les avantages Prime trois fois ou moins sur douze mois consécutifs ; versement prévu avant le 24 décembre 2025. Paiement sur demande : pour d’autres cas spécifiques (inscription via certains parcours, annulation échouée) via un formulaire envoyé par mail au plus tard le 23 janvier 2026. Il faudra alors transmettre sa demande sous six mois maximum, c’est-à-dire jusqu’au 23 juillet 2026.

L’entreprise précise que les remboursements seront bien monétaires – ni bons d’achat, ni crédits Amazon. Une fois votre dossier envoyé, comptez trente jours pour qu’Amazon statue sur votre éligibilité.

Nouvelles règles du jeu chez Amazon

Sous pression des autorités, Amazon s’est engagée à rendre plus claires et accessibles les démarches liées à l’abonnement Prime. Selon ses porte-parole, ces améliorations seraient déjà effectives depuis plusieurs années. L’entreprise insiste aussi sur « l’absence d’aveu de culpabilité » dans cet accord, expliquant avoir préféré un compromis rapide à une longue procédure judiciaire.

Démarches pour résilier son abonnement Prime

Pour ceux qui souhaiteraient tourner la page, résilier son abonnement reste possible en quelques étapes : il suffit de se connecter à son compte, puis de sélectionner « Gérer l’abonnement » et cliquer sur « Mettre fin à l’abonnement ». Un processus désormais clarifié… mais qu’il convient tout de même de suivre attentivement afin d’éviter toute mauvaise surprise.

À travers ce règlement historique, c’est toute la question de la transparence des grands acteurs du numérique qui revient sur le devant de la scène américaine.