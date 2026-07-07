iPhone Fold : un pari industriel risqué pour Apple

Le premier iPhone pliable d’Apple serait produit au compte-gouttes à son lancement fin 2026. Et malgré son prix énorme, la demande suivrait.

En bref L’iPhone pliable d’Apple devrait susciter une forte demande dès les précommandes.

Les stocks seraient très limités au lancement, avec des délais d’attente de plusieurs semaines.

Le produit serait complexe à produire, avec un format encore incertain mais déjà évoqué dans des rumeurs logicielles.

Un smartphone à environ 2500 dollars qui risque de disparaître dès les précommandes, c’est très Apple. Et si le pliable de la marque arrive bien fin 2026, il pourrait démarrer avec un stock franchement serré.

Un téléphone hors de prix, mais déjà promis à la rupture

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, la demande serait forte malgré l’étiquette premium. Il dit, après échanges avec des opérateurs, des canaux de vente et des revendeurs, que le premier iPhone pliable d’Apple pourrait se vendre immédiatement à l’ouverture des précommandes.

Le plus marquant, ce sont les délais. Ming-Chi Kuo anticipe des temps d’attente de six semaines, voire davantage, jusqu’en décembre 2026. Il ajoute même que la faible offre du départ, le design très identifiable et l’expérience jugée innovante pourraient soutenir une prime à la revente à court terme. Clairement, le genre de lancement où tout le monde refresh la page.

Pourquoi Apple avancerait au ralenti au début ?

Le nœud du problème, ce serait la production. Toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple ne pourrait fabriquer qu’entre 500 000 et 1 million d’unités peu après le lancement, attendu à la fin du troisième trimestre 2026.

Après ce démarrage lent, le rythme monterait. Les expéditions grimperaient alors à environ 7 à 8 millions d’unités d’ici la fin 2026. La raison avancée, c’est la complexité du design pliable, plus compliqué à industrialiser au début. Le parallèle avec l’iPhone X n’est pas idiot, lui aussi avait patiné au lancement à cause de ses nouveautés techniques, entre écran OLED bord à bord, encoche et caméra TrueDepth Face ID.

Ce qu’on croit savoir du format de ce pliable

Le nom n’est pas verrouillé. iPhone Ultra, iPhone Fold, les deux circulent, et ça peut encore bouger.

Côté format, l’appareil aurait un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,8 pouces, donc un peu en dessous d’un iPad mini de 8,3 pouces. Replié, il serait plus carré que le Samsung Galaxy Z Fold 7, ce qui le rendrait sensiblement plus large une fois ouvert. On parle aussi d’un OLED flexible avec une plaque de support métallique percée au laser pour mieux répartir les contraintes, et d’un pli presque invisible. Sur le papier, c’est ambitieux. Et forcément casse-gueule à produire.

Rumeur, oui, mais quelques indices commencent à s’aligner

Bon, il faut garder un peu de recul. Apple n’a toujours pas confirmé l’existence de ce téléphone pliable.

Mais un détail technique nourrit la rumeur. La bêta d’iOS 27 contient des termes comme « foldState » et « angleDegrees », ainsi qu’une variable liée au nombre total d’écrans intégrés à l’appareil hôte. Pas une annonce, pas un teaser, pas de quoi paniquer non plus. Mais assez pour se dire que ce dossier n’est plus juste un fantasme de forum.