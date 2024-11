X permet désormais aux utilisateurs bloqués de voir vos publications

La modification a suscité la controverse, notamment pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations.

Tl;dr La plateforme X d’Elon Musk modifie sa fonction de blocage.

L’actualisation de cette fonction soulève des controverses.

Des alternatives à la plateforme X gagnent en popularité.

Changement controversé sur la plateforme X d’Elon Musk

La plateforme X, propriété d’Elon Musk, a récemment mis en œuvre une modification controversée de sa fonction de blocage, initialement annoncée en septembre, selon les informations confirmées par Engadget.

Modification de la fonction de blocage

Suite à la mise à jour, les utilisateurs bloqués peuvent désormais accéder aux publications des comptes qui les ont bloqués, sans pour autant interagir avec ces derniers. Pour illustrer ce changement, un compte bloqué par William Shatner depuis 2014 peut désormais afficher ses publications. Parallèlement, un message s’affiche sous le tweet épinglé de Shatner indiquant : « vous pouvez consulter les publications publiques de @WilliamShatner, mais vous êtes bloqué pour interagir avec elles. Vous ne pouvez pas non plus suivre ou envoyer un message à @WilliamShatner. » Auparavant, un simple message « Vous êtes bloqué » apparaissait, sans aucun tweet, réponse ou autre contenu.

Des changements pour plus de transparence

X a justifié ce changement en expliquant que les utilisateurs pouvaient déjà voir et interagir avec des comptes qui les avaient bloqués en passant à un compte non bloqué. D’autre part, le blocage tel qu’il était mis en œuvre précédemment pouvait être utilisé pour partager et cacher des informations nuisibles ou privées sur les personnes bloquées. Cette nouvelle fonctionnalité vise donc à favoriser une plus grande transparence.

Controverses et alternatives à la plateforme X

Cependant, des experts en abus sur les réseaux sociaux estiment que ces changements favorisent les harceleurs et les trolls, tout en réduisant la sécurité de leurs victimes. « Permettre aux utilisateurs bloqués de voir les publications revient à céder aux abus et aux harceleurs, en encourageant et facilitant leurs comportements », a déclaré Claire Waxman, commissaire aux victimes à Londres, le mois dernier. Par ailleurs, des utilisateurs ont remarqué que les changements de X pourraient enfreindre les règles des boutiques d’applications iOS et Google Play. En réponse à ces controverses, des plateformes alternatives comme BlueSky et Threads ont gagné en utilisateurs et en popularité au cours des derniers mois. Threads a annoncé aujourd’hui avoir atteint 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en gagnant 75 millions en seulement trois mois.