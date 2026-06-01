YouTube : nouvel eldorado de l’horreur, mais surtout pour les réalisateurs masculins

La plateforme YouTube s’impose aujourd’hui comme un tremplin incontournable pour les cinéastes d’horreur. Cependant, cette nouvelle vague créative reste largement dominée par des réalisateurs masculins, illustrant un déséquilibre persistant dans le secteur.

Tl;dr Le pipeline YouTube-Horror favorise surtout les hommes.

Les algorithmes renforcent les inégalités et la marginalisation.

Hollywood reste peu accessible aux femmes réalisatrices.

Un parcours semé d’embûches pour les femmes créatrices

En apparence, YouTube s’est imposé comme un tremplin incontournable pour de nouveaux talents du cinéma, notamment dans le genre horreur. Des noms comme David F. Sandberg (« Lights Out »), les frères Michael et Danny Philippou, ou encore Kane Parsons, ont su transformer leur visibilité sur la plateforme en véritables succès au box-office. Le phénomène intrigue : Hollywood guette désormais ces étoiles montantes issues du web, espérant découvrir la prochaine grande révélation. Cependant, à y regarder de plus près, cette vitrine cache une réalité bien moins égalitaire.

L’illusion d’une plateforme démocratique

Derrière le mythe d’une plateforme ouverte à tous, de profonds déséquilibres persistent. Les créatrices se heurtent d’emblée à des obstacles systémiques : accès compliqué au succès, préjugés persistants et hostilité de l’écosystème numérique. Selon l’étude « Who Killed the Female YouTube Star? », le fonctionnement même de YouTube — qui privilégie la production longue, régulière et gratuite avant rentabilité — pénalise celles qui assument déjà davantage de tâches domestiques ou émotionnelles. Ainsi, les femmes partent avec un sérieux handicap.

Mais il ne s’agit pas seulement d’efforts invisibles. La culture dominante sur YouTube reflète largement des dynamiques masculines, incarnées par des figures telles que MrBeast. Parmi les 50 chaînes indépendantes les plus suivies, seules sept sont tenues par des femmes… dont quatre sont en réalité des enfants ! Ce constat n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Des algorithmes biaisés et une hostilité généralisée

Les difficultés sont exacerbées par le rôle central des algorithmes. Comme l’analyse la chercheuse Safiya Umoja Noble, ces outils, loin d’être neutres, reproduisent et aggravent les biais humains : sexisme, racisme ou fausse méritocratie structurent leur logique interne. Pour beaucoup de créatrices, cela se traduit concrètement par une exposition accrue au harcèlement — selon #HerNetHerRights, les femmes subissent 27 fois plus de violences en ligne que les hommes — mais aussi par une moindre reconnaissance professionnelle.

La pression sociale s’ajoute à ce contexte : avant même de publier leurs œuvres, nombreuses sont celles qui doivent justifier leur légitimité ou minimiser leur identité de femme pour être crédibles.

L’industrie du film d’horreur : opportunités limitées malgré tout

Certes, l’horreur demeure un rare bastion où émergent parfois des réalisatrices ; son modèle indépendant favorise l’audace à faible budget. Pourtant, selon le rapport du USC Annenberg Inclusion Initiative, seules 8 % des réalisateurs des plus gros films récents étaient des femmes — un chiffre en recul.

Face à un pipeline soi-disant ouvert, mais profondément sélectif, persister à parler d’égalité relèverait presque du déni. Prétendre que YouTube est une chance équitable pour tous occulte une vérité dérangeante : tant que ces barrières structurelles perdurent, peu de place est laissée aux voix féminines — et cela interroge l’avenir créatif du secteur tout entier.