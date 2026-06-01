Ces films incontournables à découvrir après avoir vu Backrooms

Après avoir plongé dans l’univers énigmatique et angoissant de Backrooms, de nombreux cinéphiles recherchent des films qui prolongent cette atmosphère singulière.

Tl;dr Backrooms adapte au cinéma le phénomène Internet créé par Kane Parsons à partir de ses vidéos virales publiées sur YouTube.

Le film explore des lieux inquiétants et labyrinthiques, dans la lignée de The Shining, Vivarium ou Skinamarink.

Cette adaptation produite par A24 mise sur une horreur psychologique et existentielle portée par Chiwetel Ejiofor et un univers où le quotidien devient profondément angoissant.

Un phénomène Internet adapté au grand écran

Impossible d’ignorer la montée en puissance de Backrooms, nouvelle production signée A24. Né sur Internet en tant que « creepypasta », ce mythe moderne s’est métamorphosé grâce au jeune réalisateur Kane Parsons. Son court-métrage diffusé sur YouTube en 2022, intitulé « The Backrooms (Found Footage) », a provoqué un engouement viral. Aujourd’hui, l’univers de ces espaces intermédiaires – à la fois familiers et dérangeants – se décline au cinéma, avec notamment la présence remarquée de Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Clark, commerçant curieux confronté à l’étrangeté d’un sous-sol labyrinthique.

Une exploration des peurs spatiales et existentielles

Le projet de Parsons n’est pas qu’une simple adaptation : il s’inscrit dans une tradition cinématographique fascinée par les lieux incertains et la distorsion du réel. À cet égard, cinq films s’imposent pour prolonger cette expérience sensorielle et mentale. Voici quelques titres incontournables pour les amateurs de frissons conceptuels :

Skinamarink, réalisé par Kyle Edward Ball, convoque nos cauchemars d’enfance dans une maison en pleine mutation où deux enfants affrontent l’inexplicable .

. Vivarium plonge le couple formé par Imogen Poots et Jesse Eisenberg dans un lotissement infini dont on ne s’échappe pas, véritable métaphore d’une vie sous cloche .

. Lost Highway, œuvre insaisissable de David Lynch, brouille toutes les frontières entre réalité et hallucination à travers la descente aux enfers d’un musicien tourmenté .

. L’incontournable The Shining : sous la direction implacable de Stanley Kubrick, l’hôtel Overlook devient le théâtre de toutes les déformations mentales et spatiales possibles .

. As Above, So Below, immersion anxiogène dans les catacombes de Paris menée tambour battant par John Erick Dowdle.

Cinéma et vertige des espaces interstitiels

Ce qui rapproche ces œuvres ? Une capacité rare à rendre inquiétant ce qui est familier. Les décors deviennent des entités mouvantes : une chambre d’enfant peut se transformer en piège mortel, un hôtel ou un lotissement se referme comme un labyrinthe sans issue. Ce motif du lieu « entre deux mondes » hante aussi bien Backrooms que ses illustres prédécesseurs.

Au cœur du film produit par A24 se trouve ainsi un casting solide, citons également Renate Reinsve, révélée dans The Worst Person in the World, ou encore Lukita Maxwell, talent remarqué dans Shrinking. On devine ici une ambition affirmée : faire dialoguer horreur psychologique, expérimentation visuelle et angoisse métaphysique.

Derrière la fascination collective pour l’étrangeté du quotidien

Difficile enfin de ne pas sentir dans cet engouement une forme de miroir tendu à notre époque. Le succès viral des vidéos puis leur adaptation au cinéma révèlent cette soif d’exploration du connu devenu inconnu. Après avoir vu Backrooms en salle, nombreux seront ceux qui chercheront à prolonger le malaise, ou le plaisir, devant ces histoires où chaque porte peut mener à une autre dimension.