60 secondes chrono : le film culte né du cinéma casse-cou

Une œuvre minimaliste devenue culte grâce à son intensité et ses cascades dangereuses.

Tl;dr Bullitt a popularisé les courses-poursuites automobiles spectaculaires et influencé durablement le cinéma d’action américain.

Dans les années 1970, H.B. Halicki impose un style brut et risqué avec 60 secondes chrono, marqué par des cascades réelles et peu de moyens.

Le remake de 2000, plus hollywoodien et rentable, sacrifie l’authenticité et le danger du film original au profit d’un spectacle plus lisse.

Quand la poursuite automobile devient un phénomène

L’influence de Bullitt, réalisé par Peter Yates, a incontestablement marqué le cinéma américain. Ce film, véritable hommage au San Francisco des sixties et à la cool attitude de Steve McQueen, est surtout resté dans les mémoires pour avoir lancé la mode de la course-poursuite spectaculaire à l’écran. Il aura fallu attendre des décennies pour que Hollywood exploite pleinement la passion américaine pour les bolides rugissants, mais, une fois l’effet compris, ces scènes d’action automobile sont devenues incontournables.

L’émergence du cinéma casse-cou

Profitant de cette vague, des réalisateurs indépendants ont flairé l’aubaine : acheter des voitures d’occasion, accumuler des modèles à démolir, et tourner à moindre frais des films d’action survitaminés. Parmi eux, un nom se distingue : H.B. Halicki. En 1974, il signe avec une audace certaine un film désormais culte : 60 secondes chrono. Davantage casse-cou que cinéaste, Halicki ravive l’esprit des débuts du septième art où le spectacle primait sur tout le reste — quitte à frôler le danger sans retenue.

L’original contre le remake : deux visions opposées

Avec son scénario somme toute simple, voler 48 véhicules pour satisfaire un baron sud-américain, le film d’Halicki séduit par sa rudesse et son authenticité. La star reste « Eleanor », une Ford Mustang jaune de 1973, devenue mythique parmi les amateurs. Pourtant, en 2000, Touchstone Pictures décide de revisiter ce classique sous la houlette du producteur Jerry Bruckheimer et du réalisateur Dominic Sena. Le casting étincelant rassemble notamment Nicolas Cage, Angelina Jolie, ou encore Robert Duvall. Les enjeux grimpent (il faut désormais voler 50 voitures) et la mise en scène s’habille d’un vernis hollywoodien éclatant.

Le contraste est frappant. Si le remake profite d’une réalisation léchée et d’un humour convenu signé Scott Rosenberg, il fait disparaître ce sentiment de danger réel qui planait sur le film originel. L’expérience y gagne en polish mais perd l’essence même qui faisait vibrer les spectateurs : cette crainte tangible pour les cascadeurs au volant.

Bilan financier et postérité fragile

Certes, le nouveau 60 secondes chrono s’impose au box-office avec plus de 237 millions de dollars récoltés dans le monde, soit un joli retour sur investissement face aux quelque 90 millions engagés. Mais peut-on vraiment comparer cette superproduction clinquante au charme brut du film de 1974, produit pour seulement 150.000 dollars ? Pour certains amateurs, la réponse ne fait aucun doute : rien ne remplace l’original et ses excès désarmants.