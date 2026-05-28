Le tout premier western de Nicolas Cage fut un échec critique et commercial retentissant

Le tout premier western mettant en vedette Nicolas Cage a connu un accueil particulièrement difficile, essuyant à la fois l’échec commercial et les critiques négatives, loin des succès espérés pour cette incursion de l’acteur dans le genre.

Tl;dr « The Old Way » : échec critique et public marquant.

Nicolas Cage en mode Charles Bronson pour son premier western.

Succès bien plus solide pour « Butcher’s Crossing ».

Un tournant inattendu dans la carrière de Nicolas Cage

Il faut bien l’admettre, le premier western de Nicolas Cage, sorti sous le titre « The Old Way », n’a pas fait date… du moins, pas dans le sens espéré. Pourtant, l’acteur semblait en pleine renaissance au début des années 2020 : après une décennie marquée par quelques films oubliables, il s’était illustré dans des rôles salués, de « Joe » (2013) à l’étonnant « Pig » (2021), puis encore avec « Dream Scenario » ou « The Unbearable Weight of Massive Talent ». Mais voilà, ce retour en grâce n’a pas suffi à sauver son incursion dans l’Ouest sauvage.

Coulisses mouvementées et influences revendiquées

Derrière la caméra, c’est à Brett Donowho, habitué des productions indépendantes et B-movies – on lui doit notamment le très mal reçu « Acts of Violence » avec un Bruce Willis crépusculaire – qu’a été confiée la réalisation. Le tournage n’a pas été sans remous : un incident majeur a éclaté lorsqu’Hannah Gutierrez-Reed, armurière sur le plateau (plus tard condamnée après le drame de « Rust »), a déchargé une arme trop près de Cage, provoquant la colère de plusieurs membres du casting. Bref, rien pour présager un envol tonitruant.

L’accueil critique : entre indifférence et sévérité

Malgré ce contexte déjà compliqué, le verdict du public et des critiques fut sans appel. À sa sortie limitée (Pays-Bas, Russie, Royaume-Uni), « The Old Way » n’a récolté qu’un maigre butin : à peine 59 729 dollars au box-office mondial. Et côté presse ? Les avis fusent : Christy Lemire de FilmWeek juge le film « si fade et fauché d’apparence », quand Nick Schager (The Daily Beast) invite carrément les spectateurs à voir là « un simple accroc dans la résurgence mainstream de Cage ». Toutefois, certains nuances émergent ; Noel Murray (Los Angeles Times) salue « la vraie personnalité d’un film où un homme découvre qu’il laisse une trace… aussi sombre soit-elle. »

Voici ce qui distinguait tout de même cette expérience :

Nicolas Cage , en Colton Briggs vengeur taciturne, s’inspire ouvertement de Charles Bronson .

, en Colton Briggs vengeur taciturne, s’inspire ouvertement de . L’intrigue reste très classique : une histoire de vengeance sur fond de rédemption paternelle.

Surtout, il s’agissait là du tout premier western de Cage.

Bilan contrasté et perspectives pour l’acteur

Curieusement, c’est finalement un autre western tourné après mais sorti avant – le sombre et audacieux « Butcher’s Crossing », crédité d’un solide 73% sur Rotten Tomatoes – qui vient véritablement entériner l’entrée réussie de Cage dans le genre western. Comme si l’échec initial avait permis d’ouvrir une voie plus aboutie… ou simplement mieux accueillie. En somme : tout le monde peut rater son entrée. L’essentiel est peut-être d’en tirer quelque chose.