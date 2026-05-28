Le projet de film Robopocalypse, mené par Steven Spielberg et inspiré du roman à succès d’A.D. Wilson, avait suscité de grandes attentes à Hollywood avant d’être finalement abandonné, laissant les fans s’interroger sur les raisons de cette annulation inattendue.

Tl;dr Spielberg a annulé « Robopocalypse » pour raisons budgétaires.

DreamWorks traversait une période financière difficile.

Le projet pourrait renaître à l’ère de l’IA actuelle.

Un projet prometteur, stoppé net

La fascination de Steven Spielberg pour la science-fiction ne date pas d’hier. Passionné par les récits futuristes, il a souvent sondé l’inconnu, que ce soit en imaginant des extraterrestres ou en scrutant les dérives potentielles de la technologie moderne. Lorsqu’il découvre le manuscrit inachevé de « Robopocalypse », le roman d’anticipation signé Daniel H. Wilson, il n’hésite pas : le potentiel du livre, décrit comme un croisement entre « World War Z » et une révolte robotique menée par une intelligence artificielle nommée Archos, est évident.

Avec l’arrivée de Drew Goddard au scénario et des stars telles que Chris Hemsworth, Anne Hathaway et Ben Whishaw, tout semblait prêt pour faire de cette adaptation un blockbuster. Plusieurs concepts visuels furent élaborés, prouvant la volonté de concrétiser ce projet ambitieux.

DreamWorks en pleine tourmente financière

Mais voilà, derrière l’élan créatif, la réalité économique rattrape rapidement le réalisateur. Fondé en 1994 par Spielberg, DreamWorks ambitionnait d’être un havre pour les artistes face aux studios traditionnels. Or, au début des années 2010, alors que « Robopocalypse » entrait en pré-production, la société subissait de plein fouet une période d’incertitude financière. Liée par un accord de distribution avec Disney, DreamWorks ralentissait nettement ses productions après plusieurs échecs coûteux — on pense notamment à « Cowboys & Aliens » de Jon Favreau. Même Spielberg devait se battre pour financer son propre « Lincoln ».

Interrogé dans Empire Magazine (juin 2026), Spielberg avoue sans détour : « Je ne voulais pas faire courir un tel risque à ma société ». Le budget estimé à près de 200 millions de dollars représentait un pari difficilement tenable. Certes, des investisseurs externes se montraient intéressés du fait du prestige du cinéaste mais, là encore, il préféra décliner plutôt que de s’engager dans une aventure périlleuse.

L’adaptation possible à l’heure de l’intelligence artificielle ?

Aujourd’hui, difficile de ne pas imaginer ce qu’aurait pu donner « Robopocalypse », surtout à l’ère où les enjeux liés à l’intelligence artificielle n’ont jamais été aussi brûlants. Cependant, si le scénario écrit il y a plus d’une décennie devait ressurgir, il demanderait une refonte profonde tant la perception collective des IA a évolué depuis. Le roman original s’ancre dans les peurs propres à la fin du XXe siècle — machines rebelles et soldats stéréotypés — bien éloignées des préoccupations actuelles sur les algorithmes ou les deepfakes.

Une question demeure : et si Spielberg avait eu raison d’attendre ? Avec son nouveau projet intitulé « Disclosure Day », qui s’annonce comme un récit global et multi-perspectives sur fond de science-fiction contemporaine, le réalisateur semble déjà prêt à explorer autrement les thèmes chers à « Robopocalypse ».