Le détail discret de « Projet Dernière Chance » qui échappe à la plupart des spectateurs

Dans le roman "Projet Dernière Chance", un élément discret, mais significatif, échappe souvent à l’attention des lecteurs. Ce détail subtil, pourtant présent tout au long de l’histoire, offre une nouvelle perspective sur l’intrigue et les personnages.

Tl;dr Meryl Streep et Ray Porter font des caméos vocaux.

Porter est aussi le narrateur du livre audio original.

D’autres voix secrètes du tournage apparaissent dans le film.

Des voix surprenantes derrière Rocky dans « Projet Dernière Chance »

Peu de spectateurs l’auront remarqué, mais le film Projet Dernière Chance s’offre une série de caméos vocaux inattendus, tissant un lien subtil entre cinéma, littérature et coulisses du tournage. Au cœur de la scène où les personnages de Rocky et du Dr. Grace testent différentes voix pour les traductions de Rocky, l’équipe créative a multiplié les clins d’œil discrets à l’attention des initiés.

Meryl Streep et Ray Porter : deux surprises vocales

Difficile de ne pas sourire lorsqu’on reconnaît, parmi les options vocales proposées à Rocky, la voix inimitable de Meryl Streep. Le Dr. Grace, impressionné, ne manque pas de saluer ce caméléon vocal par un commentaire admiratif : « Elle sait décidément tout faire ». Mais une autre voix plus confidentielle se glisse dans cette séquence : celle de Ray Porter. Si son nom n’évoque pas grand-chose au grand public, il est pourtant le narrateur primé du livre audio tiré du roman d’Andy Weir, dont le film est adapté.

L’ironie d’un clin d’œil caché

En creusant un peu, on apprend que la présence de Ray Porter dans la version cinématographique a été confirmée par les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, au détour d’une interview accordée à Cinemablend. Ironie délicieuse : le narrateur incontournable de l’œuvre originale prête sa voix… mais passe quasi inaperçu auprès des spectateurs. Pourtant, derrière ce choix se cache une vraie reconnaissance pour le travail vocal de Porter, déjà couronné par deux Audie Awards pour sa performance dans « Project Hail Mary » en 2021.

Coulisses et autres clins d’œil familiaux

Ce jeu autour des voix ne s’arrête pas là. Sur le plateau, réalisateurs et techniciens ont multiplié les expériences sonores. Pour permettre à Ryan Gosling, interprète principal, de réagir spontanément lors des essais vocaux, un micro avait été relié à son oreillette. Plusieurs membres de l’équipe – comme la coordinatrice des cascades Eunice Houghton – se sont ainsi amusés à lire les répliques. Il faut souligner qu’à cette occasion, même la fille de Gosling aurait discrètement participé au jeu – anecdote qui a bien failli finir dans la version finale.

Dans cette séquence cocasse et inventive, plusieurs secrets se cachent donc derrière chaque intonation :

Meryl Streep incarne l’humour méta hollywoodien.

L’hommage discret à Ray Porter relie livre audio et adaptation cinéma.

L’implication familiale ou technique rappelle la part d’improvisation sur un tournage.

Autant d’éléments qui illustrent avec finesse ce que peut offrir une production aussi ludique qu’ambitieuse que « Projet Dernière Chance ».