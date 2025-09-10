Cette immense actrice sabote malgré elle de nombreuses séries…

Considérée comme l’une des plus grandes actrices de tous les temps, ce talent incontournable se retrouve régulièrement au centre de séries télévisées décevantes. Pourtant, la qualité discutable de ces productions ne semble pas lui être imputable.

Meryl Streep : une présence qui divise sur le petit écran

Le sujet revient avec insistance depuis son apparition dans la série à succès « Only Murders in the Building » : la comédienne légendaire Meryl Streep est-elle vraiment à sa place dans les productions télévisuelles contemporaines ? Le débat n’est pas nouveau, et certains fans, un brin exaspérés, appellent désormais les directeurs de casting à revoir leurs priorités. Car, malgré la reconnaissance unanime dont elle jouit au cinéma, sa participation aux séries soulève de plus en plus d’interrogations.

L’effet Streep sur les ensembles télévisés

Il faut dire que le passage de Streep dans des séries comme « Big Little Lies », adaptation du best-seller de Liane Moriarty, n’a pas laissé que des souvenirs impérissables. Arrivée en deuxième saison sous les traits de Mary Louise Wright – la belle-mère vengeresse venue réclamer la garde de ses petits-enfants –, elle a marqué par une performance jugée excessive, voire déstabilisante. Habillée d’une prothèse dentaire peu discrète, elle attire tous les regards, au point de rendre difficile l’immersion dans l’intrigue portée par le trio original (Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Nicole Kidman). Certains spectateurs estiment même que l’équilibre initial du récit a volé en éclats dès son entrée en scène.

Mais ce phénomène ne se limite pas à cette production. Dans « Only Murders in the Building », où elle côtoie notamment Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez, l’alchimie recherchée au sein du groupe semble s’évaporer lorsque la star s’invite à l’écran.

L’exception qui confirme la règle : « Angels in America »

Cependant, il serait injuste d’ignorer l’exception remarquable qu’a constituée l’adaptation télévisuelle de « Angels in America ». Ici, le choix de réunir plusieurs monstres sacrés – citons notamment Al Pacino, Dame Emma Thompson, ou encore Patrick Wilson – donne naissance à un équilibre rare. Dans ce contexte foisonnant où chaque acteur incarne plusieurs rôles, la démesure naturelle de Meryl Streep trouve sa place et sublime même le récit. Il faut croire que c’est lorsqu’elle n’est pas seule au sommet, mais bien entourée par d’autres pointures, que sa présence enrichit véritablement le projet.

Voici quelques exemples illustrant cette dynamique :

The Iron Lady : Streep incarne Margaret Thatcher en figure centrale.

: Streep incarne Margaret Thatcher en figure centrale. Florence Foster Jenkins : encore un rôle principal pour l’actrice.

: encore un rôle principal pour l’actrice. Julie & Julia : Streep domine le film dans la peau de Julia Child.

Télévision versus cinéma : la question demeure ouverte

Si le passage du cinéma à la télévision ne pose plus problème aujourd’hui pour nombre d’acteurs prestigieux, force est d’admettre que toutes les combinaisons ne fonctionnent pas aussi harmonieusement. Le talent immense de Meryl Streep, indiscutable sur grand écran ou dans certains formats choraux exceptionnels, peut paradoxalement nuire à la cohésion d’une série bâtie sur son collectif. Peut-être faudra-t-il encore expérimenter avant de trouver un terrain réellement favorable pour sa présence sur le petit écran. Pour ceux qui souhaitent se faire leur propre idée, « Only Murders in the Building » est disponible sur Netflix et « Big Little Lies » (saison 2) sur HBO Max.