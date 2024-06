Amanda Seyfried et Meryl Streep ont-elles réellement chanté dans Mamma Mia ?

Dans le cadre de la comédie musicale exubérante qu'est Mamma Mia!, la performance vocale joue un rôle essentiel pour transporter les spectateurs dans l'univers vibrant de l'île grecque. Meryl Streep et Amanda Seyfried ont non seulement chanté, mais elles ont également incarné avec passion et conviction les personnages emblématiques de Donna et Sophie.

Tl;dr Les acteurs ont réellement chanté dans Mamma Mia!.

Les chansons ont été écrites par le groupe pop suédois ABBA.

Meryl Streep et Amanda Seyfried ont apprécié leur expérience de tournage.

Le film est actuellement disponible en streaming sur Max.

Les secrets de la musique de Mamma Mia!

Le film musical Mamma Mia! nous a offert certaines des chansons les plus emblématiques du cinéma. Mais saviez-vous que les acteurs, y compris Meryl Streep et Amanda Seyfried, ont réellement chanté ces mélodies? Le succès de ce film, depuis sa sortie en 2008, tient en grande partie à la performance de Meryl Streep, véritable triple menace du divertissement, et au charme apporté par Amanda Seyfried.

Une bande-son unique

La musique de Mamma Mia!, écrite par le groupe pop suédois ABBA, lui confère une tonalité musicale unique qui a perduré depuis le spectacle original de Broadway. Malgré le peu d’informations concernant Mamma Mia 3, cette tonalité a résisté à l’épreuve du temps, ancrant les films dans la conscience collective.

La préparation musicale des acteurs

Toutes les chansons de Mamma Mia! ont été chantées par les acteurs du film, qui ont enregistré en préproduction et chanté en direct pendant le tournage. Benny Anderson, l’un des compositeurs du film et membre d’ABBA, a travaillé avec Meryl Streep pour déterminer la tonalité appropriée de sa chanson avant le tournage. Martin Lowe, le directeur musical, a ensuite travaillé avec le reste de la distribution pour enregistrer les chansons, s’assurant que chaque acteur était à l’aise avec la tessiture.

Le ressenti des actrices principales

Meryl Streep et Amanda Seyfried ont partagé leurs sentiments positifs sur le processus de chant pendant la tournée de presse du film. Meryl Streep a révélé comment, après avoir vu la comédie musicale et écouté les chansons, elle a saisi l’opportunité de faire partie du film. De son côté, malgré quelques difficultés initiales dues à son manque de pratique, Amanda Seyfried a déclaré avoir adoré travailler sur la musique et le scénario de Mamma Mia!.