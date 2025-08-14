La saison 5 de « Only Murders in the Building » dévoile ses nouveaux suspects vedettes

La cinquième saison de la série « Only Murders in the Building » dévoile sa bande-annonce, présentant une nouvelle sélection de suspects élégants et mystérieux. Découvrez l’intégralité des personnages qui rejoignent l’enquête dans ces épisodes inédits.

Tl;dr La saison 5 explore un mystère plus sombre à l’Arconia.

Nouveaux suspects : milliardaires, mafieux et célébrités au casting.

Lancement le 9 septembre sur Hulu et Disney Plus.

Un retour attendu pour la série phare de Hulu

La rentrée prochaine sera marquée par le retour d’Only Murders in the Building, dont la cinquième saison s’annonce aussi intrigante que surprenante. Dès le 9 septembre, la plateforme Hulu — suivie de près par Disney Plus — proposera les trois premiers épisodes d’une nouvelle enquête qui promet de bousculer les certitudes des fidèles du trio incarné par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.

L’Arconia au cœur d’un nouveau drame

Au fil des saisons, l’immeuble new-yorkais emblématique est devenu bien plus qu’un simple décor : c’est désormais un personnage à part entière. Cette fois, le décès inattendu du portier adoré, Lester (Teddy Coluca), retrouvé dans la fontaine de la cour, vient troubler la quiétude de l’Arconia. Si la police évoque un accident, Charles, Oliver et Mabel ne peuvent s’empêcher de flairer un nouveau mystère.

Dans les premières images dévoilées, on retrouve nos héros lors des funérailles de Lester. Rapidement, ils décident d’enquêter eux-mêmes, refusant de se satisfaire des conclusions officielles. Et dès lors, une atmosphère plus sombre s’installe : la découverte macabre d’un doigt décomposé reçu par courrier annonce une plongée dans des zones bien plus dangereuses.

Nouveaux visages et vieilles connaissances

Cette cinquième saison réserve également son lot de surprises côté casting. La production a fait appel à plusieurs pointures :

Renée Zellweger , en milliardaire énigmatique ;

, en milliardaire énigmatique ; Logan Lerman , tech mogul aux secrets bien gardés ;

, tech mogul aux secrets bien gardés ; Christoph Waltz , financier trouble ;

, financier trouble ; Keegan-Michael Key , entrepreneur charismatique ;

, entrepreneur charismatique ; Beanie Feldstein , activiste liée à l’ombre du crime ;

, activiste liée à l’ombre du crime ; Dianne Wiest, journaliste chevronnée.

Parmi les retours notables, mentionnons également celui de Téa Leoni, qui reprend son rôle de Sofia Caccimelio aperçu en fin de saison précédente.

Dangers croissants et humour persistant

L’intrigue entraîne notre trio dans une lutte contre des figures du grand banditisme mais aussi face à des milliardaires puissants — certains devenant vite suspects… voire objets d’intérêt amoureux. Malgré cette escalade vers l’obscurité, la série continue d’allier légèreté comique et suspense haletant. Entre rivalités anciennes et nouveaux enjeux urbains, la cinquième saison interroge autant sur l’évolution de New York que sur celle de ses habitants.

Les amateurs pourront découvrir les nouveaux épisodes dès le 9 septembre, puis chaque semaine sur leurs plateformes préférées.