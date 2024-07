Déjà un absent confirmé dans la Saison 4 de « Only Murders in the Building »

Andrea Martin, alias Joy, ne reviendra pas dans "Only Murders in the Building" Saison 4.

Tl;dr Andrea Martin, alias Joy, ne reviendra pas dans Only Murders in the Building saison 4.

Martin a exprimé son désir de revenir dans de futurs épisodes de la série.

La saison 4 se déroulera à Los Angeles, loin du personnage de Joy.

La série Only Murders in the Building saison 4 sera diffusée sur Hulu le 27 août.

Un personnage manquera à l’appel dans Only Murders in the Building saison 4

Andrea Martin, qui incarnait le personnage de Joy dans la série à succès Only Murders in the Building, a confirmé qu’elle ne reprendrait pas son rôle dans la quatrième saison. Après des rencontres coquettes et une relation avec Charles-Haden Savage, Joy a malheureusement été écartée du récit suite à une demande en mariage maladroite de Charles.

Andrea Martin souhaite le retour de Joy

Interrogée par Screen Rant, l’actrice lauréate d’un Emmy a exprimé sa déception de ne pas revenir dans la saison 4, tout en partageant son espoir de faire une apparition dans le futur de la série. Toutefois, la décision finale appartient aux scénaristes qui doivent jongler avec de nombreux personnages et intrigues.

« Nous aimerions tous voir Joy revenir. Elle n’était certes pas présente la saison passée, mais tout peut arriver. La série accueille de nombreuses vedettes et tout le monde veut y participer. Pour l’heure, je ne sais vraiment pas. J’aimerais pouvoir ramener Joy. Elle aime beaucoup Charlie dans la série. Mais les histoires prennent différentes directions et il est difficile de rendre hommage à chaque personnage. Il est difficile de donner du poids à chaque histoire. Alors, elle est partie pour l’instant, mais peut-être reviendra-t-elle. Faites passer le mot ! » [Rires]

La saison 4 : un changement de cap

Le départ de Joy pourrait être lié au changement de décor de la série. Après trois saisons passées à New York, le trio formé par Charles, Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) va se rendre à Los Angeles pour la saison 4. Leur célèbre podcast de résolution de mystères a attiré l’attention des producteurs hollywoodiens qui souhaitent adapter leur histoire au cinéma.

Malgré l’absence de Joy, la porte reste ouverte pour un éventuel retour du personnage dans le futur. Selena Gomez a récemment exprimé des doutes sur l’avenir de la série au-delà de la saison 4, mais si une saison 5 était commandée et que l’action revenait à New York, Joy et Charles pourraient se recroiser.

Only Murders in the Building saison 4 sera diffusé sur Hulu à partir du 27 août.