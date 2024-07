La saison 3 de The Bear pulvérise les records de Hulu

Avec sa troisième saison, The Bear explose les records d'audience sur Hulu, attirant un nombre record de téléspectateurs. Ce succès éclatant confirme la série comme un phénomène incontournable du streaming.

Tl;dr Hulu bat des records en streaming avec la troisième saison de The Bear.

The Bear raconte l’histoire d’un jeune chef talentueux à Chicago.

Malgré une baisse de l’audience, la série reste populaire.

La saison 3 de The Bear est disponible sur la plateforme de streaming Hulu.

Une série qui bat des records en streaming

La troisième saison de la série The Bear a établi un record majeur de streaming sur Hulu, quelques jours seulement après sa sortie. Initialement diffusée en 2022, cette série primée aux Emmy suit le parcours d’un jeune chef talentueux qui retourne dans sa ville natale pour reprendre le commerce de son frère défunt et le transforme rapidement en un restaurant gastronomique.

Un succès malgré une baisse de l’audience

Malgré une réception mitigée du public pour cette troisième saison, The Bear reste l’une des séries les plus acclamées de la télévision. La première saison a obtenu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes, suivi d’un solide score de 92% de la part du public. La deuxième saison a également été forte, obtenant un score presque parfait de 99% de la part des critiques et un score de 92% de la part du public.

Une troisième saison qui divise

Cependant, la réponse du public à la saison 3 de The Bear a été différente. Si la critique reste élogieuse, avec un score de 94% sur Rotten Tomatoes, le score du public a chuté de manière significative à 58% sur plus de 500 évaluations. La raison semble être un rythme plus lent dans cette saison 3, couplé à une préparation pour la saison 4.