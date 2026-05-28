Grâce à un stagiaire, Conan O’Brien s’impose comme la révélation de Toy Story 5

Conan O'Brien fait une entrée remarquée dans Toy Story 5 en incarnant un personnage inédit qui suscite déjà l’enthousiasme des fans. Derrière ce design original se cache le talent inattendu d’un stagiaire ayant contribué à sa création.

Tl;dr Nouveau jouet marquant : Smarty Pants, doublé par Conan O’Brien.

Design imaginé par une stagiaire Pixar, Naomi.

« Toy Story 5 » aborde l’impact des jouets technologiques.

Un souffle nouveau pour la saga « Toy Story »

Envisager un nouvel épisode de « Toy Story », c’est accepter de retrouver nos héros favoris, mais aussi de découvrir d’inattendus compagnons. Et pour ce cinquième volet, annoncé en salles le 19 juin 2026, le studio Pixar a clairement décidé de miser sur la nouveauté. L’apparition de Smarty Pants, drôle de jouet Fisher Price dédié à l’apprentissage de la propreté, apporte une touche d’humour et d’originalité qui fait déjà parler d’elle.

L’irrésistible voix de Conan O’Brien

Le personnage de Smarty Pants prend véritablement vie grâce au timbre si reconnaissable de Conan O’Brien. Dès les premières scènes dévoilées à la presse, son interprétation séduit par sa justesse comique. Ce jouet atypique, rencontré par Jessie lors de sa première aventure en solo, amuse immédiatement : en raison d’une batterie faiblarde, il s’exprime comme s’il était légèrement ivre — un effet savamment dosé par l’ancien animateur vedette du late show américain. Cette performance promet d’être l’un des temps forts du film.

À travers Smarty Pants et quelques autres nouveautés — Atlas le GPS ou Snappy l’appareil photo numérique — le long-métrage n’hésite pas à pointer le sort réservé aux jouets électroniques : obsolètes dès qu’un gadget plus récent arrive dans les mains des enfants. Un clin d’œil fin à notre rapport toujours plus effréné à la technologie.

L’origine surprenante du design

Derrière le look unique de Smarty Pants se cache une histoire inattendue. Lorsqu’il s’est agi d’imaginer ce personnage mi-pantalon, mi-pot d’entraînement, les designers se sont retrouvés face à un défi : comment donner vie et émotion à un objet aussi atypique ? C’est finalement une jeune stagiaire nommée Naomi qui a proposé le croquis décisif durant son été chez Pixar. Bob Pauley, chef décorateur du film, confie que cette version a servi de base avant que l’équipe ne peaufine les détails pour renforcer le côté rétro et attachant du jouet.

Le rôle clé des nouveaux venus

Au fil des épisodes précédents, chaque opus avait su introduire ses propres figures marquantes — Jessie et Bullseye dans le second film ; Lotso ou Forky dans les suivants. Dans « Toy Story 5 », outre la lutte entre Jessie et la tablette Lilypad — symbole même de l’intrusion technologique chez les enfants — plusieurs nouveaux personnages s’invitent ainsi au centre du récit :

Smarty Pants , inoubliable dès sa première apparition.

, inoubliable dès sa première apparition. Atlas et Snappy, autres victimes du progrès technologique.

Combat Carl et les compagnons laissés-pour-compte dans la maison de Blaze.

Tout laisse à penser que ces nouvelles recrues n’ont pas fini de surprendre. Si l’on se fie aux confidences en interne chez Pixar, Smarty Pants devrait même prendre une ampleur inattendue dans la suite du film. Une chose est sûre : la saga sait encore comment renouveler son univers tout en restant fidèle à son humour tendre et à ses clins d’œil générationnels.