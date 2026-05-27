Andy Weir partage son avis sur la narration audio de Ray Porter pour « Projet Dernière Chance »

Andy Weir, l’auteur de « Projet Dernière Chance », a partagé ses impressions sur la narration de Ray Porter pour la version audio du roman. L’écrivain s’est exprimé sur la performance du narrateur et l’impact de cette lecture sur l’œuvre.

Tl;dr « Projet Dernière Chance » : succès critique et public majeur.

Ray Porter, voix marquante de l’audiobook saluée par tous.

Adaptation ciné fidèle, portée par Ryan Gosling.

Un phénomène de la science-fiction à l’écran

Le film « Projet Dernière Chance » s’impose déjà comme l’événement cinématographique de 2026. Plébiscité tant par le public que la critique, le long-métrage adapte le roman à succès de Andy Weir, propulsant la science-fiction sur le devant de la scène et générant un début d’engouement autour des prochains Oscars. L’histoire s’articule autour de Ryland Grace, professeur incarné à l’écran par Ryan Gosling, qui se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, bien loin de chez lui et sans aucun souvenir. Peu à peu, il découvre qu’il doit percer le mystère d’une substance menaçant la survie du soleil.

L’audiobook : une réussite portée par Ray Porter

Avant son adaptation sur grand écran, le roman avait déjà rencontré un succès notable, amplifié par son format audio. La version audiobook, portée par la voix singulière de Ray Porter, a séduit un large auditoire. Pour mémoire, Porter n’est pas inconnu des amateurs de pop culture : il a prêté sa voix au redoutable Darkseid dans « Zack Snyder’s Justice League ». Cependant, c’est dans l’univers du livre audio qu’il s’est imposé comme une référence, donnant également vie à « The Terminal List » – œuvre adaptée en série sur Prime Video avec Chris Pratt. Son timbre reconnaissable et sa capacité à insuffler intensité et nuances font de lui un incontournable du genre.

L’admiration partagée pour une performance vocale remarquable

L’appréciation du travail de Ray Porter ne se limite pas aux lecteurs. Lors d’un échange sur Reddit en 2021, Andy Weir confiait avec enthousiasme : « That was Audible’s call. And boy did they pick a winner. Ray nailed it. ». Même Ryan Gosling, lors d’une interview relayée par Porter lui-même sur Instagram, soulignait combien sa prestation était difficile à égaler : « Ray Porter’s performance is a hard act to follow (…). It took all of us, the whole team, to do what he did on his own (…). ».

Parmi les éléments qui contribuent au succès du film et de son univers étendu :

Narration immersive , incarnée par Porter dans l’audiobook.

, incarnée par Porter dans l’audiobook. Interprétation fidèle , menée au cinéma par Gosling.

, menée au cinéma par Gosling. Soutien créatif actif de Weir tout au long du projet.

Anecdotes et choix artistiques autour du casting vocal

Fait amusant : malgré son implication dans la version audio et une tentative des réalisateurs (Phil Lord & Chris Miller) de l’inclure dans l’adaptation cinématographique, Ray Porter n’a finalement pas prêté sa voix à Rocky – personnage clé du récit – dans le film. Le rôle vocal est revenu à James Ortiz, également marionnettiste sur le tournage. Un clin d’œil néanmoins à celui qui a marqué tant de fans lors des premières lectures audio.

« Projet Dernière Chance » brille autant pour son adaptation réussie que pour la synergie entre ses talents littéraires, audiovisuels et vocaux – confirmant une fois encore que la science-fiction sait émouvoir au-delà des formats.