Le moment le plus glaçant d’Obsession inspiré par une tendance TikTok devenue virale

L’un des moments les plus troublants de la série Obsession trouve son origine dans une tendance virale sur TikTok, qui a influencé une scène marquante et particulièrement dérangeante, créant ainsi un pont inédit entre la fiction et la culture numérique.

Tl;dr Effets visuels inspirés du « Uncanny Valley Makeup » viral.

Horreur centrée sur la génération Z et ses codes.

Réinvention du genre avec des références culturelles actuelles.

Un effet glaçant venu de TikTok

Le film « Obsession », salué comme l’un des meilleurs longs-métrages d’horreur de 2026, frappe fort en s’appuyant sur des tendances issues du web. L’une des scènes les plus marquantes met en scène Inde Navarrette, dans le rôle de Nikki, debout dans l’obscurité d’une chambre, observant en silence son compagnon Bear (Michael Johnston) endormi. Son visage, méconnaissable et étrangement déformé, évoque à la fois les créatures de la saga « Conjuring » et certaines séquences mémorables de « Pulse ». Pourtant, aucune prothèse ici : la maquilleuse Kate Oja a révélé sur Instagram avoir utilisé uniquement un jeu subtil d’ombres et de lumières. Un procédé tout droit sorti de la tendance TikTok « Uncanny Valley Makeup », popularisée par l’influenceuse Emilia Barth, où l’on cherche à ressembler à un humain… sans tout à fait y parvenir.

L’horreur façon génération Z

Si cette esthétique dérangeante fonctionne aussi bien à l’écran, c’est que le réalisateur Curry Barker n’hésite pas à puiser dans les codes contemporains pour construire sa tension. Cette volonté d’intégrer les usages numériques récents se retrouve également dans la structure du film lui-même : l’image adopte un format proche de celui d’une photo prise au smartphone, accentuant le sentiment d’enfermement et parlant directement aux habitudes visuelles de la génération Z.

Nouveaux codes pour un genre renouvelé

L’intrigue, quant à elle, reprend une recette intemporelle : celle d’un jeune homme qui souhaite désespérément que sa passion soit réciproque… jusqu’à ce que tout dérape. Mais ici, le prisme change : Bear incarne une jeunesse incapable d’affronter le rejet autrement qu’à travers le déni ou des décisions absurdes. En esquivant toute forme de vulnérabilité, il précipite malgré lui Nikki dans une spirale infernale.

Pour mieux saisir l’impact de cette nouvelle vague d’horreur générationnelle, on peut souligner plusieurs exemples récents qui ont marqué les esprits :

« Talk to Me » , des frères Philippou, où les adolescents paient leurs mauvais choix au prix fort.

, des frères Philippou, où les adolescents paient leurs mauvais choix au prix fort. « Bodies Bodies Bodies », réalisé par Halina Reijn, qui exploite intelligemment l’omniprésence du smartphone.

Une réussite en salle… et un signe pour demain ?

Tandis que la génération Z s’empare peu à peu du cinéma de genre, « Obsession », actuellement en salles, démontre que ces nouvelles références — du maquillage viral aux angoisses modernes — pourraient bien continuer à nourrir l’innovation au box-office.