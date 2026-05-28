La critique s’emballe pour Disclosure Day de Steven Spielberg

Les projections anticipées saluent un film “magistral”, porté par une mise en scène maîtrisée et une forte dimension émotionnelle.

Tl;dr Steven Spielberg revient à la science-fiction avec Disclosure Day, un film très attendu qui suscite déjà un fort engouement critique.

Les premiers retours saluent un mélange réussi de mystère, émotion et spectacle, ainsi que la performance marquante d’Emily Blunt.

La sortie prévue le 12 juin 2026 est annoncée comme un grand événement du cinéma, porté par un regain d’intérêt pour les thèmes liés aux UAP et à l’extraterrestre.

Le grand retour de Steven Spielberg à la science-fiction

Depuis quelques jours, l’enthousiasme est palpable au sein de la communauté des cinéphiles. À peine levé l’embargo sur les réseaux sociaux, les premiers avis s’emballent autour du nouveau film de Steven Spielberg, intitulé Disclosure Day. L’attente, il faut le dire, était immense : non seulement le réalisateur fait son grand retour au genre qui a forgé sa légende, mais le contexte actuel, où les débats sur les « UAPs » (phénomènes aériens non identifiés) relancent toutes les spéculations, donne à cette sortie un écho particulier.

Un film déjà salué par la critique

Quelques privilégiés ont déjà pu découvrir ce que beaucoup espèrent être un futur classique. Les réactions, unanimes, laissent entendre que Steven Spielberg n’a rien perdu de son génie. Parmi les témoignages marquants, citons celui de Germain Lussier, journaliste chez io9/Gizmodo : « Un tourbillon dense mêlant course-poursuite, histoire d’amour et mystère, enveloppé d’une magie propre à la science-fiction. C’est le meilleur film de Spielberg depuis vingt ans, avec toute la magie qui fait la spécificité de ses œuvres. Et Emily Blunt y livre une performance inoubliable. »

Emily Blunt, révélation du casting

La distribution ne passe pas inaperçue et un nom revient constamment : celui d’Emily Blunt. Pour beaucoup d’observateurs avertis, à commencer par Drew Taylor (The Wrap), sa prestation dépasse toutes les attentes : « Palpitant, drôle, profondément émouvant et magistralement interprété (Emily Blunt est tout simplement saisissante). Rempli de mystère et d’émerveillement, cela confirme qu’aucun cinéaste ne maîtrise le genre comme Steven Spielberg. »

L’attente monte avant la sortie en salle

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister aux projections anticipées (et ils sont nombreux), il faudra patienter jusqu’au 12 juin 2026 pour découvrir ce nouvel opus sur grand écran. Si l’on se fie aux critiques enthousiastes déjà publiées, Disclosure Day s’annonce comme l’un des événements cinématographiques majeurs à venir.

Quelques points ressortent d’ores et déjà :

Nouveau souffle pour la science-fiction grand public .

. Mise en scène maîtrisée et émotions garanties .

. Aura singulière autour du thème extraterrestre relancé par l’actualité.

De quoi attiser encore davantage l’impatience des admirateurs du septième art.