Les bouleversements autour du Mandalorien et de Grogu pourraient transformer l’avenir de la galaxie Star Wars

Les récents bouleversements impliquant le Mandalorien et Grogu dans le film Star Wars pourraient profondément modifier l’équilibre de la galaxie. Leurs actions, lourdes de conséquences, annoncent des répercussions majeures pour l’avenir de cette saga emblématique.

Tl;dr Des conséquences majeures pour la galaxie sont esquissées.

Les Hutts pourraient riposter contre la Nouvelle République.

L’action de la colonelle Ward pourrait déclencher une guerre.

Un affrontement aux lourdes conséquences dans la galaxie

Dans l’univers étendu de Star Wars, chaque action peut provoquer une onde de choc bien au-delà des protagonistes concernés. Avec la sortie en salles de « The Mandalorian and Grogu« , cette règle tacite se vérifie une nouvelle fois. À première vue, le film semble raconter une histoire isolée, sans incidence majeure pour l’ensemble de la galaxie. Pourtant, à y regarder de plus près, le final orchestré par Din Djarin et son protégé Grogu pourrait bien bouleverser durablement l’équilibre du pouvoir.

Un coup porté à l’empire des Hutts

La mission qui mène le duo principal au cœur du palais des Jumeaux – cousins du défunt Jabba the Hutt – marque un tournant délicat. Accompagnés d’une action audacieuse, ils libèrent Rotta the Hutt et infligent des pertes sévères aux troupes robotiques du Droid Gotra. Cette opération, ponctuée par l’intervention musclée d’un escadron de bombardiers de la Nouvelle République, aboutit à la destruction complète du bastion hutt. Or, les ramifications ne s’arrêtent pas là : les familles criminelles hutts, déjà ébranlées après la mort de Jabba et dispersées entre Nal Hutta et Nar Shadda, voient ainsi leur position fragilisée. Face à cette attaque inédite, il serait étonnant qu’elles restent passives.

L’engagement risqué de la Nouvelle République

Si l’on s’attarde sur le rôle tenu par la colonelle Ward, incarnée par Sigourney Weaver, un autre angle d’analyse s’impose. Elle a pris sur elle d’ordonner une frappe aérienne massive hors juridiction officielle, un acte quasi belliqueux envers les Hutts et leurs alliés du Droid Gotra. Dans un contexte où la chancelière Mon Mothma privilégie ouvertement le pacifisme et la démilitarisation, difficile d’imaginer que le Sénat accueille favorablement une telle initiative. Ce type de décision expose non seulement la Nouvelle République à une potentielle vendetta criminelle mais pose aussi la question de l’autorité militaire : jusqu’où peut-on aller pour sauver quelques individus au risque d’embraser tout le secteur extérieur ?

Pistes pour l’avenir galactique

La réaction des Hutts risque donc d’être rapide et féroce. Pour rappel, même au temps des Guerres Cloniques, leur influence sur les routes hyperspatiales était telle que Républicains comme Séparatistes cherchaient à obtenir leurs faveurs – preuve ultime du pouvoir tentaculaire de ces cartels. Au vu des tensions déjà palpables avec le retour annoncé du Grand Amiral Thrawn ou encore l’ombre croissante du Premier Ordre, ouvrir un nouveau front contre les Hutts représenterait un pari dangereux pour le gouvernement central.

Malgré son apparente autonomie narrative, ce nouvel opus sème les graines d’une instabilité qui pourrait bien irriguer toute la saga à venir : l’histoire se souviendra que provoquer les Hutts n’est jamais sans conséquence.