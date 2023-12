Saison 2 d’Ahsoka : un dernier mystère autour du Grand Amiral Thrawn doit être révélé

Le Grand Amiral Thrawn a passé neuf ans en exil, une période suffisamment longue pour explorer de nombreuses choses. Cependant, la deuxième saison de la série télévisée Ahsoka se doit de résoudre un ultime mystère.

Le voile se lève sur l’exil de l’Amiral Thrawn

La première saison de la série Ahsoka a mené l’Amiral Thrawn hors de l’animation pour l’introduire dans l’univers de la live-action. La série a dévoilé son destin après Star Wars Rebels, mais tout n’a pas été dit sur son exil de neuf années. Malgré l’absence de temps pour tout expliquer, la série a réussi à résumer efficacement l’essentiel de ce que les spectateurs devaient savoir.

Un mystère persiste

Le mystère majeur à résoudre dans la saison 2 d’Ahsoka est lié à la première scène de Thrawn. Son arrivée sur Peridea a suscité une question sur son temps en exil, et la suite de la saison a introduit de nouveaux éléments qui ont créé d’autres mystères. Thrawn n’apparaîtra probablement pas dans la saison 2 d’Ahsoka, mais la série est déjà en bonne voie pour résoudre ce mystère final grâce à la menace qui plane sur Peridea.

L’énigme de la présence de Thrawn sur Peridea

Thrawn savait que Morgan Elsbeth venait le sortir de son exil, mais il n’était pas sur Peridea à son arrivée. Il était vraisemblablement hors monde ou du moins dans une partie éloignée de la planète, et n’est arrivé qu’après avoir été informé que Morgan avait atterri sur la surface. Il est étrange que Thrawn ait passé près d’une décennie piégé dans une autre galaxie, pour risquer de manquer sa seule chance de retour à cause de l’Empire. Cependant, les épisodes d’Ahsoka contiennent plusieurs indices suggérant que Thrawn avait une bonne raison de ne pas rester plus longtemps sur Peridea.

Peridea, clé des révélations de la saison 2

Le mystère entourant Thrawn et Peridea prouve que la saison 2 d’Ahsoka doit explorer cette nouvelle galaxie en détail. L’histoire de Peridea et la puissance sombre qui y réside feraient l’objet d’un récit fascinant. L’exploration de Peridea offre une opportunité pour de nouvelles histoires qui n’ont pas à respecter les contraintes typiques de l’univers Star Wars. La saison 2 d’Ahsoka doit résoudre le mystère de l’exil de l’Amiral Thrawn sur Peridea.