Backrooms : une adaptation qui prolonge le mystère du web

Le long-métrage transforme une création collective d’Internet en expérience cinématographique immersive et troublante.

Tl;dr Le film Backrooms, réalisé par Kane Parsons, adapte une légende urbaine née sur Internet et popularisée par des récits collaboratifs et des creepypastas.

L’intrigue introduit l’institut fictif Async, qui explore les Backrooms via des images VHS et un labyrinthe mystérieux où un employé se retrouve piégé.

Le film entretient le mystère en gardant les motivations d’Async floues, renforçant l’ambiance anxiogène et l’aspect insaisissable du mythe.

L’étrange univers des Backrooms, né sur le forum 4chan, débarque cette semaine en salles avec le long-métrage réalisé par le jeune prodige Kane Parsons. Phénomène nourri par des années de récits collectifs en ligne, ces fameuses « creepypasta » qui hantent la culture Internet, le projet trouve ici une nouvelle dimension. Pourtant, il faut rappeler que si Parsons a fait connaître cet univers au grand public via sa web-série à succès, il n’en est pas à l’origine. L’idée de ces espaces liminaux inquiétants, empruntant à la fois la banalité des bureaux vides et une angoisse diffuse venue des années 1990, a pris racine sur la toile bien avant son adaptation filmique.

Async, l’énigmatique institut scientifique

Ce qui distingue la vision de Kane Parsons, c’est notamment l’introduction d’Async, une institution fictive élaborée pour sa série et désormais centrale dans le film. Dès les premières scènes, des images VHS plongent le spectateur dans les arcanes du « Complex », autre nom donné aux Backrooms. On y suit un employé malchanceux d’Async, perdu dans ce labyrinthe infernal sous l’œil inquiet de ses collègues scientifiques. Ce fil narratif sert à ancrer solidement cette adaptation dans l’imaginaire forgé par Parsons et à offrir un clin d’œil complice aux initiés de sa communauté YouTube.

Mystères et ambiguïtés : la marque de fabrique du film

La force du long-métrage réside justement dans ce choix : Async demeure en grande partie entourée de mystère. Quelques éléments inédits émergent cependant. Dans les dernières minutes du film, Mary (Renate Reinsve), rescapée temporaire des Backrooms, croise Phil (Mark Duplass), visage discret mais familier tout au long de l’intrigue. Cet agent Async lui confie que l’institut fabriquait autrefois des machines IRM avant de découvrir les Backrooms presque par accident.

Ce suspense laisse planer un doute constant sur les véritables desseins d’Async. Phil semble éprouver une certaine empathie envers Mary mais refuse de garantir sa liberté après interrogatoire :

Async souhaite recueillir tous les renseignements possibles sur les phénomènes des Backrooms .

. Les motivations réelles restent obscures ; la tension ne faiblit jamais.

Un mythe moderne toujours plus insaisissable

En refusant d’apporter toutes les réponses, le film préserve ce qui fait la singularité du mythe : son aspect indéchiffrable et anxiogène. Cette approche ravira autant les fidèles du web que les néophytes désireux d’en savoir plus — quitte à replonger dans la web-série originelle pour tenter de percer le secret insondable des Backrooms. La boucle est bouclée : comme toute bonne légende urbaine moderne, celle-ci continue d’évoluer hors-champ… et sur grand écran.