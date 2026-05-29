Les Backrooms : retour sur leurs origines et l’histoire de ce phénomène énigmatique

Les Backrooms fascinent par leur atmosphère étrange et labyrinthique. Ce phénomène, né sur internet, intrigue avec ses couloirs sans fin et son ambiance oppressante. Retour sur les origines et l’évolution de cette légende urbaine contemporaine.

Tl;dr « Backrooms » : d’une image virale à un film.

Légende née sur Internet, développée par la communauté.

Kane Parsons transforme le mythe en blockbuster cinéma.

Un simple cliché devenu phénomène viral

À l’origine, rien ne laissait présager le destin de « Backrooms ». Tout a commencé par la diffusion en ligne d’une photo étrange, montrant un bureau jaunâtre déserté, une atmosphère presque irréelle. Cette image, repérée au fil des années sur divers forums, a véritablement pris son envol en 2019 grâce à un fil de discussion lancé sur 4chan. Sollicitant les internautes à « poster des images qui mettent mal à l’aise », ce post déclenche alors un raz-de-marée créatif autour du concept.

Ce qui n’était qu’un simple cliché devient ainsi le point de départ d’un genre nouveau : le liminal horror, ou l’angoisse des espaces liminaux, dont les films « The Backrooms » et « Exit 8 » sont aujourd’hui emblématiques. Le folklore s’étoffe rapidement lorsque l’un des utilisateurs commente : « Si vous n’y prenez pas garde et que vous sortez accidentellement de la réalité… vous voilà prisonnier dans les Backrooms, enveloppé de l’odeur du vieux tapis humide et condamné à errer dans six cents millions de mètres carrés de pièces vides aléatoires… Dieu vous vienne en aide si quelque chose rôde non loin — car cela vous aura déjà entendu. »

L’engouement collectif pour une mythologie mouvante

Au fil des ans, la communauté s’empare du récit. Des pages Wiki aux sous-forums Reddit comme r/TrueBackrooms, les internautes rivalisent d’imagination pour enrichir (ou épurer) cette légende urbaine. Certains préfèrent conserver son aspect mystérieux et menaçant, loin du « roleplay » ou des intrigues complexes. Ce phénomène rappelle d’autres légendes issues du web, telle que le fameux Slenderman, déjà adapté sur grand écran ou exploré dans le documentaire « Beware the Slenderman ».

L’experte Samantha Culp évoque cette fascination pour les lieux familiers vidés de toute présence humaine : « Avez-vous déjà traversé votre lycée désert après les cours ? Ce sentiment de malaise fait écho à ce que ressentent nombre de jeunes créateurs lorsqu’ils explorent ces espaces liminaux et s’inspirent des Backrooms. »

Kane Parsons, architecte moderne du cauchemar numérique

Mais c’est surtout avec l’intervention de Kane Parsons que « Backrooms » franchit un cap décisif. En janvier 2022, il publie sur YouTube une vidéo intitulée « The Backrooms (Found Footage) », qui synthétise tout le folklore accumulé tout en lui donnant corps — monstres glaçants inclus. Près de 79 millions de vues plus tard, sa série devient référence absolue sur le sujet.

Devant cet engouement colossal, le studio A24 décide d’en faire un film avec Parsons lui-même à la réalisation — tout juste âgé de vingt ans ! Doté d’un budget conséquent et épaulé par plusieurs acteurs nommés aux Oscars, le long-métrage pourrait bien être la surprise majeure du box-office lors de sa sortie prévue en mai 2026.

Un mythe qui appartient désormais à tous

« Backrooms » illustre la puissance narrative d’Internet : un simple échange entre anonymes est devenu une saga mondiale, où chacun peut façonner l’histoire selon sa propre angoisse. Et cette légende contemporaine continue encore aujourd’hui à hanter l’imaginaire collectif… jusqu’au grand écran.