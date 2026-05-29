Steven Spielberg séduit la critique : unanimité autour des premières réactions à Disclosure Day

Les premières critiques de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg, convergent autour d’un même avis. Dès les projections initiales, les réactions s’accordent sur une réception unanime, confirmant l’impact du réalisateur sur le public et la critique.

Tl;dr « Disclosure Day » marque le retour SF de Spielberg.

Critiques unanimes : meilleur film en 20 ans.

Emily Blunt saluée pour sa performance remarquable.

Un engouement critique exceptionnel

À quelques jours de la sortie tant attendue de « Disclosure Day », les premiers échos venus des projections en avant-première se font entendre. Plusieurs chanceux ont déjà découvert la nouvelle incursion de Steven Spielberg dans l’univers de la science-fiction, provoquant une vague d’enthousiasme quasi-unanime parmi les critiques. Au point que certains n’hésitent pas à parler du « meilleur film de Spielberg depuis vingt ans ». Difficile, alors, de ne pas ressentir une pointe d’impatience – et oui, peut-être aussi un soupçon d’envie – face à ceux qui ont pu voir le film avant tout le monde.

Spielberg, maître du grand spectacle SF

Impossible d’oublier l’impact de films tels que « E.T. », « Rencontres du troisième type » ou encore « La Guerre des mondes ». Ce n’est donc pas un hasard si l’annonce du retour de Spielberg dans ce registre suscite autant d’attente. Le réalisateur, souvent considéré comme celui qui a inventé le blockbuster estival, choisit un moment où les débats sur les OVNI — pardon, les « UAPs », pour « phénomènes anomaux non identifiés » — ressurgissent dans l’actualité. Il pose ainsi la question fondamentale : « Sommes-nous seuls dans l’univers ? ».

L’éloge d’Emily Blunt et une promesse cinématographique

Si la plupart des avis insistent sur le caractère spectaculaire et foisonnant du film, c’est surtout la performance d’Emily Blunt qui fait l’unanimité. Certains critiques sont même dithyrambiques :

Drew Taylor (The Wrap) décrit un film « saisissant, drôle, bouleversant et magistralement interprété (Emily Blunt, particulièrement) ».

Germain Lussier (io9/Gizmodo) évoque « un tourbillon dense mêlant course-poursuite, romance et mystère ; le tout enveloppé dans une merveille SF. C’est son meilleur film depuis vingt ans ».

Au fil des commentaires relayés sur les réseaux sociaux, on retrouve cette idée persistante : personne ne sait manier le mystère et l’émerveillement comme Spielberg.

Bientôt en salles… pour tous les cinéphiles impatients

Ce rendez-vous très attendu s’approche à grands pas : « Disclosure Day » envahira les salles françaises dès le 12 juin 2026. Reste à savoir si le public partagera cet enthousiasme critique unanime – mais à lire ces premières impressions, il semble bien que tous ceux qui se réclament cinéphiles aient déjà coché cette date sur leur agenda.