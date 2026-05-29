Toy Story 5 explore de nouveaux horizons animés avec une séquence de jeu inventive

Le cinquième volet de la saga Toy Story promet une incursion inédite dans l’animation, en proposant une séquence de jeu particulièrement inventive. Les premières images laissent entrevoir un nouveau terrain d’exploration pour les célèbres jouets de Pixar.

Tl;dr Bonnie introduit un style visuel inédit dans Toy Story.

L’animation imite l’art enfantin, défi technique majeur.

Poussé par ce changement, Pixar repousse ses propres limites.

Une imagination d’enfant réinvente l’esthétique Pixar

Avec « Toy Story 5 », le studio Pixar s’apprête à bouleverser les codes visuels qui ont fait sa renommée. Dès les premières images du trailer, une rupture saute aux yeux : les jouets appartenant désormais à Bonnie évoluent dans un décor qui évoque de véritables dessins au crayon d’enfant. Oubliez la patte informatique familière ; ici, tout – personnages compris – semble plongé dans la texture mouvante de l’imaginaire enfantin. Cette audace graphique n’a rien d’anodin pour le studio californien, habitué à perfectionner ses outils numériques plutôt qu’à les subvertir.

Un défi artistique et technologique sans précédent

Cette nouvelle direction ne relève pas du hasard. Lors d’une projection anticipée destinée à la presse, le chef décorateur Bob Pauley a confié : « Bonnie est différente. Créative, manuelle, et ça devait transparaître à l’écran. Nous avons multiplié les références artistiques avant que notre directeur artistique lumière, Carlos Felipe León Ortiz, propose des peintures qui ont servi de déclic. »

Ce regard nouveau imposait une réflexion profonde sur l’animation même. Selon le superviseur des effets visuels, Thomas Jordan, la volonté était claire : « Cela devait ressembler à du bricolage, comme si Bonnie avait créé ces univers avec ses propres mains – papier, craie, feutres. Surtout, il fallait que le rendu ne paraisse pas généré par ordinateur. » Un pari complexe pour une équipe aguerrie au photoréalisme numérique.

L’imagination de Bonnie : un jeu entre 2D et 3D

Ce parti-pris n’aboutit pas à une animation strictement en deux dimensions. Comme le souligne Pauley : «On ne voulait pas basculer dans le plat ni simplement opposer 3D et 2D. Il fallait retrouver cette profondeur propre à Pixar tout en restant proche du gribouillage magique d’un enfant. Les frontières deviennent floues : vignettes délavées, contours incertains… une légèreté féérique s’installe.» La technique adoptée est inédite pour le studio, exigeant une adaptation complète du pipeline habituel.

La créativité de Bonnie traverse ainsi plusieurs séquences majeures du film. Et pour renforcer ce souffle nouveau, Disney a annoncé la participation vocale de Alan Cumming, qui interprètera « Evil Bullseye », version fantasque et malicieuse du fidèle destrier de Jessie.

Voici les éléments marquants apportés par ce choix :

Transformation visuelle complète , évoquant l’artisanat et l’imagination enfantine.

, évoquant l’artisanat et l’imagination enfantine. Difficultés techniques inédites , éloignées des méthodes traditionnelles de Pixar.

, éloignées des méthodes traditionnelles de Pixar. Nouveaux personnages et surprises vocales, dont Alan Cumming en « Evil Bullseye ».

Toy Story 5 : tremplin vers l’avenir créatif de Pixar ?

En repoussant aussi loin ses propres codes avec cette expérience graphique, Pixar ouvre la voie à des œuvres encore plus audacieuses ; leur prochain projet phare, « Gatto », s’annonce déjà comme une nouvelle étape stylistique majeure. Le rendez-vous est pris : sortie en salles prévue le 19 juin 2026. Reste à voir jusqu’où l’imagination des enfants entraînera celle des artistes…