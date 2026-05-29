Curry Barker, réalisateur d’Obsession, courtisé avec une offre record pour son prochain film

Après le succès d’Obsession, le réalisateur Curry Barker suscite l’intérêt des studios hollywoodiens. Pour son prochain film, d’importantes propositions financières lui sont faites, témoignant de sa nouvelle position convoitée dans l’industrie cinématographique.

Tl;dr Succès phénoménal d’ Obsession au box-office mondial.

au box-office mondial. Curry Barker reçoit des offres inédites pour ses prochains films.

Nouvelle vague de jeunes réalisateurs de cinéma d’horreur.

Un phénomène au box-office : « Obsession » explose les attentes

Alors que le nouveau film « Star Wars » fait son retour sur grand écran après sept ans d’absence, c’est pourtant un tout autre nom qui défraye la chronique à Hollywood : celui de Curry Barker. Son long-métrage Obsession, tourné avec un budget dérisoire de 750 000 dollars, est parvenu à s’imposer comme l’un des événements majeurs du cinéma actuel. L’œuvre, acquise par Focus Features pour 14 millions après sa première à Toronto, a dépassé les prévisions les plus optimistes : elle cumule déjà 90 millions de dollars de recettes mondiales et vise très bientôt la barre symbolique des 100 millions.

Curry Barker, l’homme que s’arrachent les studios

Devant ce succès retentissant, les réactions ne se sont pas fait attendre. Selon le très sérieux Hollywood Reporter, une grande major hollywoodienne aurait tenté de miser gros en proposant à Barker un chèque de 10 millions de dollars pour son prochain projet… sans même avoir connaissance du moindre scénario ni pitch ! Une audace rare dans l’industrie, révélatrice du vent d’euphorie qui entoure le jeune cinéaste. Toutefois, le producteur Blumhouse, déjà partenaire sur « Obsession », dispose d’une clause prioritaire sur le futur film — freinant temporairement cette offensive concurrentielle.

L’irrésistible montée des nouveaux visages du genre

L’ascension fulgurante de Barker n’est pas un cas isolé. On observe une tendance marquée : la percée remarquée de créateurs venus d’univers inattendus — notamment YouTube — vers le devant de la scène hollywoodienne via le cinéma d’horreur. Des noms comme Markiplier, récemment avec « Iron Lung », ou encore Kane Parsons, attendu avec « Backrooms », illustrent cette vague dynamique et prisée. Résultat : les studios multiplient les approches auprès de ces talents émergents, prêts à dégainer des offres record.

Voici ce que retiennent les analystes du marché :

Barker a déjà tourné son prochain film original, « Anything but Ghosts », produit par Blumhouse et distribué par Focus Features.

a déjà tourné son prochain film original, « Anything but Ghosts », produit par Blumhouse et distribué par Focus Features. L’artiste est aussi pressenti pour réaliser une nouvelle adaptation de « Texas Chainsaw Massacre » chez A24.

D’autres studios se tiennent prêts à intervenir si jamais les négociations échouaient avec Blumhouse.

L’avenir s’annonce prometteur pour Curry Barker et consorts

Ce climat fébrile démontre bien à quel point Hollywood scrute désormais cette jeune génération portée par le genre horrifique. Les grands studios rivalisent pour collaborer avec ceux qu’ils considèrent déjà comme des valeurs sûres. Pour l’heure, il faudra patienter avant d’en savoir plus sur les choix futurs de Barker. Mais une chose est claire : ce dernier incarne l’espoir et l’excitation renouvelés qui agitent aujourd’hui le cinéma populaire.

Actuellement, « Obsession » poursuit sa carrière en salle.