Voici pourquoi le visage de la Dre Mary Kline des Backrooms vous dit quelque chose

Le personnage du Dr Mary Kline dans la série Backrooms intrigue de nombreux spectateurs, car son visage semble familier. Beaucoup cherchent à comprendre où ils ont déjà vu cette actrice auparavant, ravivant leur curiosité autour de son parcours.

Tl;dr Renate Reinsve s’impose à Hollywood.

« Backrooms » pourrait devenir un succès surprise.

Succès critique confirmé depuis « Julie (en 12 chapitres) ».

Un parcours international salué par la critique

L’ascension de Renate Reinsve dans le paysage cinématographique international ne cesse de surprendre, tant par sa rapidité que par son intensité. Révélée grâce à « Julie (en 12 chapitres) », film qui clôt la fameuse trilogie Oslo du réalisateur norvégien Joachim Trier, l’actrice y interprète une jeune femme oscillant entre doutes existentiels et aspirations changeantes. Cette performance magistrale lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes en 2021, marquant un tournant dans sa carrière.

D’Oslo à Hollywood : confirmation et nouveaux défis

Après avoir été presque recrutée pour « Évanouis » de Zach Cregger – un projet finalement avorté à cause de grèves à Hollywood – Renate Reinsve rebondit avec panache dans « A Different Man ». Sous la direction d’Aaron Schimberg, elle campe Ingrid Vold, dramaturge et voisine du personnage principal atteint de neurofibromatose, incarné par Sebastian Stan. L’actrice norvégienne, sans occuper le rôle central, confirme une fois encore la justesse de son jeu dans ce drame où authenticité et complexité des sentiments sont au rendez-vous.

L’apothéose avec « Sentimental Value » et retour aux sources

Mais c’est véritablement avec « Sentimental Value », nouveau long-métrage de Joachim Trier prévu pour 2025, que la comédienne connaît un retentissement mondial. Ce film rafle neuf nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film international et des quatre catégories d’interprétation ; il permet à Reinsve d’incarner Nora Borg, une actrice rongée par l’anxiété qui tente de renouer avec sa famille suite à la vente de la maison familiale. Un rôle subtil pour lequel elle reçoit une nomination majeure et qui assoit définitivement son statut d’étoile montante.

Voici quelques faits marquants concernant la progression fulgurante de Reinsve :

Cannes : Meilleure actrice pour « Julie (en 12 chapitres) ».

Oscar : nomination pour « Sentimental Value ».

A Different Man : participation remarquée auprès de Sebastian Stan.

L’été du renouveau avec « Backrooms »

Aujourd’hui, c’est sur les écrans américains que Renate Reinsve confirme ce talent polymorphe avec le très attendu « Backrooms », premier long-métrage du réalisateur autodidacte et phénomène YouTube Kane Parsons. Elle y donne la réplique à Chiwetel Ejiofor, interprétant la thérapeute Mary Kline lancée sur les traces d’un client mystérieusement disparu dans un univers labyrinthique. Porté par un casting solide et l’aura croissante de Reinsve, ce thriller pourrait bien s’imposer comme la surprise du box-office cet été. Difficile d’en douter tant l’actrice norvégienne s’impose désormais comme une valeur sûre du cinéma mondial.