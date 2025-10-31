La star de « Évanouis » réagit à l’étonnante théorie des fans liant Elvis à Tante Gladys

L’acteur principal du film « Évanouis » a récemment pris la parole pour réagir à une théorie insolite circulant parmi les fans, concernant un lien présumé entre Elvis Presley et sa tante Gladys, suscitant curiosité et spéculations sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Le personnage de Gladys fascine et intrigue les spectateurs.

Amy Madigan a pris un risque en incarnant ce rôle.

L’apparence de Gladys, à la fois effrayante et grotesque, marque les esprits.

La sorcière Gladys : un mystère qui captive Hollywood

C’est une figure à la fois inquiétante et irrésistible qui déferle sur le cinéma américain : depuis la sortie du deuxième long-métrage de Zach Cregger, « Évanouis », en août 2025, la ténébreuse tante Gladys Lilly ne cesse d’alimenter les conversations. Portée par une prestation jugée digne d’un Oscar par l’actrice chevronnée Amy Madigan, cette sorcière énigmatique s’impose comme l’antagoniste centrale du film. Pourtant, tout ou presque demeure flou autour d’elle : ni son âge réel, ni ses origines ne sont révélés, et même sa façon de parler — elle décrit deux personnages comme souffrant d’« une touche de consomption », un terme médical archaïque — entretient le flou sur son histoire.

Un rôle risqué, une incarnation saluée

Récemment interrogée sur le podcast « The Awardist » de Entertainment Weekly, Amy Madigan n’a pas caché sa surprise face à l’engouement suscité par son interprétation. Elle confie avec amusement : « C’est impressionnant que les gens veuillent traîner avec Gladys ! » Une notoriété soudaine dont elle dit savourer chaque instant, tout en admettant que cette expérience lui donne le trac. Endosser le costume de Gladys représentait pour elle un pari risqué — tant par l’audace du personnage que par l’ambition du projet comparé au premier film de Zach Cregger, « Barbarian ». Selon l’actrice : « Participer à quelque chose de risqué s’avère vraiment libérateur. J’ai pu façonner Gladys et cela semblait fonctionner pour ce film. »

L’apparence choc de Gladys, fruit d’un travail minutieux

Si Gladys frappe autant les esprits, c’est aussi grâce à son apparence visuelle inoubliable. Le film multiplie les scènes où son allure provoque des sursauts : dans les cauchemars aussi bien d’une institutrice (Julia Garner) que du père d’un enfant disparu (Josh Brolin). Sa silhouette grotesque — rouge à lèvres débordant, perruque improbable, maquillage blanc écaillé et vêtements criards — est le fruit d’heures d’essais menés par le maquilleur Jason Collins et la costumière Trish Summerville. Selon Madigan : « Dès que j’ai fait mon apparition en costume, tout le monde s’est figé… Zach était ravi ; c’est exactement ce qu’il espérait. »

Voici ce qui rend Gladys si mémorable auprès du public :

Surnaturelle et imprévisible, elle se nourrit littéralement de l’énergie des autres.

Sous ses airs grotesques se cache une véritable menace pour sa communauté.

L’aura mystérieuse qui entoure ses origines entretient toutes sortes de théories farfelues chez les fans.

L’influence inattendue des fans et les rumeurs persistantes

Dernière preuve du phénomène : sur Internet fleurissent des théories extravagantes liant Gladys… à la mère d’Elvis Presley. Un clin d’œil appuyé au thème central du film — la dépendance — qui a franchement amusé Amy Madigan. Mais elle préfère rester prudente face à ces spéculations débridées : « C’est ça qui est excitant avec ce genre de rôle. On laisse chacun y voir ce qu’il veut ! »

Sur fond d’humour et de frissons assumés, la sorcière Gladys est déjà culte — au point qu’on risque fort de croiser son déguisement lors du prochain Halloween.