Pour Jesse Eisenberg, les suites de « Insaisissables » pourraient voir le jour avant celles de « Bienvenue à Zombieland »

L’acteur Jesse Eisenberg estime que la franchise « Now You See Me » a davantage de chances de voir de nouveaux volets prochainement, tandis qu’une suite à « Zombieland » paraît moins probable dans un avenir proche selon ses récentes déclarations.

Tl;dr Un quatrième Insaisissables (Now You See Me) en préparation.

en préparation. L’avenir de Zombieland 3 reste incertain.

reste incertain. La priorité va clairement à la franchise magique.

Une dynamique qui penche pour la magie

Il semblerait que l’alchimie entre Jesse Eisenberg et Woody Harrelson continue d’opérer, mais désormais surtout autour de l’univers des magiciens. Tandis que les fans attendaient un signe pour un éventuel retour de la bande à zombies dans un possible Zombieland 3, l’actualité se focalise bien davantage sur la saga des Horsemen. L’acteur principal, interrogé récemment lors de la promotion de Now You See Me: Now You Don’t, confiait sans détour : « Zombieland, c’était dix ans d’écart entre chaque film… Alors, il y a probablement plus de chances de voir d’autres volets de Now You See Me. »

Lionsgate accélère sur sa franchise phare

Force est de constater que le studio Lionsgate ne ménage pas ses efforts pour capitaliser sur le succès du concept : une équipe d’illusionnistes qui multiplie les braquages spectaculaires. Non seulement ce troisième épisode réunit à nouveau son réalisateur fétiche, Ruben Fleischer, mais une annonce faite lors du dernier CinemaCon confirme déjà qu’un quatrième film est en chantier. À l’inverse, côté morts-vivants, aucune avancée n’a été enregistrée depuis la sortie de Zombieland: Double Tap. Le contraste est frappant : alors que Sony reste silencieux sur un nouvel opus zombie, Lionsgate mise tout sur la magie.

Zombieland : la lassitude guette-t-elle ?

Si l’on scrute les déclarations du réalisateur Fleischer, un certain scepticisme transparaît quant à la pertinence d’un troisième épisode centré sur les survivants post-apocalyptiques. Selon lui, relancer la machine tous les dix ans pourrait avoir du charme – une idée soutenue par l’actrice Emma Stone. Mais il nuance aussitôt : « Je me demande combien de fois, on peut retourner puiser au même endroit. » Il faut dire que même si le second volet a surpassé le premier au box-office (hors inflation), les critiques furent moins enthousiastes, suggérant que la recette pourrait s’essouffler.

Voici en synthèse quelques éléments qui pourraient influencer la suite :

L’enthousiasme des studios et du public pour chaque franchise.

L’originalité des scénarios proposés pour renouveler l’intérêt.

L’envie du casting historique de rempiler.

Pistes ouvertes… mais priorité à l’illusion ?

Cela étant dit, difficile d’enterrer définitivement l’idée d’un retour dans le monde ravagé et décalé de Zombieland. Une suite tous les dix ans laisserait le temps aux créateurs d’imaginer des enjeux inédits et donnerait un angle frais à cette bande attachante confrontée au temps qui passe. Mais à court terme, tout laisse penser que les projecteurs resteront braqués sur les tours de passe-passe des magiciens, plutôt que sur une nouvelle chasse aux zombies.