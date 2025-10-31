Call of Duty au cinéma : Taylor Sheridan relève le défi avec Peter Berg

Le créateur de Yellowstone prend en charge la co-écriture du film Call of Duty avec l’objectif de séduire fans et grand public.

Tl;dr Paramount Pictures adapte la saga vidéoludique Call of Duty au cinéma avec Taylor Sheridan et Peter Berg aux manettes.

Le défi principal consiste à transposer un univers de jeu vaste et sans trame unique tout en séduisant fans et grand public.

Paramount Skydance espère faire de ce film une nouvelle franchise majeure, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Un pari d’envergure pour Paramount

Depuis la fusion avec Skydance, Paramount multiplie les projets ambitieux. Dernière initiative en date : adapter sur grand écran la saga vidéoludique à succès Call of Duty. Une mission confiée à deux poids lourds d’Hollywood, Taylor Sheridan — créateur acclamé de Yellowstone — et le réalisateur chevronné Peter Berg. Tous deux, déjà complices sur des productions comme Hell or High Water, cumuleront ici les rôles de co-scénaristes tandis que Peter Berg prendra en charge la réalisation.

L’équation complexe du jeu vidéo à l’écran

Adapter un univers aussi vaste que celui de Call of Duty n’a rien d’évident. La franchise, réputée pour ses scénarios indépendants plongeant dans des conflits allant de la Seconde Guerre mondiale au futur proche, n’offre pas de trame narrative commune ni de personnages récurrents emblématiques. Un vrai casse-tête, souvent redouté par Hollywood : comment préserver l’essence immersive du jeu tout en séduisant autant les fans aguerris que le grand public ? Selon certaines sources proches du projet, cette question demeure centrale à chaque étape du développement.

Une alliance stratégique

Si l’arrivée prochaine de Taylor Sheridan chez NBCUniversal avait pu laisser croire à une rupture avec Paramount, cette annonce démontre au contraire sa volonté de s’impliquer une dernière fois auprès du studio. On peut y voir un signal fort : Paramount mise sur leur tandem pour transformer un blockbuster vidéoludique en franchise cinématographique solide. Rappelons que Peter Berg a déjà accompagné Taylor Sheridan sur des films tels que Wind River, prouvant leur complémentarité.

Vers une nouvelle franchise phare ?

Pour le moment, aucun calendrier officiel n’a été dévoilé concernant la sortie du film. Mais entre attentes élevées et espoirs renouvelés, Paramount entend clairement positionner Call of Duty comme son prochain pilier cinématographique. Reste à savoir si Sheridan et Berg parviendront à offrir à cette adaptation la profondeur et la puissance narrative attendues par les amateurs du genre… et par tous ceux qui guettent le prochain grand rendez-vous hollywoodien.