Call of Duty au cinéma : les défis pour une adaptation fidèle

Paramount mise sur Call of Duty pour créer un film fidèle aux campagnes emblématiques tout en séduisant les fans et le grand public.

Tl;dr Paramount prépare une adaptation cinématographique de Call of Duty, dans le contexte de succès récents d’adaptations de jeux vidéo.

Les scénaristes doivent choisir un fil narratif parmi plus de vingt jeux principaux, en évitant de trahir les personnages et intrigues cultes.

La franchise Black Ops semble idéale pour débuter, tandis que l’arc Zombies pourrait être exploré ultérieurement pour un virage plus audacieux.

Le pari de Paramount sur l’adaptation de Call of Duty

C’est une évidence : l’industrie du cinéma traverse actuellement ce que beaucoup appellent « l’âge d’or des adaptations de jeux vidéo ». Après les succès récents de Sonic the Hedgehog, The Super Mario Bros. Movie ou encore The Last of Us, les studios redoublent d’ambition. C’est dans ce contexte que Paramount planche à son tour sur une adaptation cinématographique de la franchise Call of Duty, l’une des plus emblématiques du secteur vidéoludique.

Un casse-tête pour les scénaristes

Adapter un tel monument ne va toutefois pas sans poser d’innombrables questions. Il faut dire que sous le nom générique de Call of Duty, on recense déjà plus de vingt jeux principaux, sans compter les nombreux dérivés et les suites prévues avant même le début du tournage. Chacune de ces itérations offre plusieurs modes, rendant le choix du fil narratif particulièrement épineux. La tentation serait grande pour les scénaristes d’imaginer une histoire inédite dans cet univers. Pourtant, cette piste paraît hasardeuse : pourquoi acquérir une telle licence si c’est pour éclipser ses personnages et intrigues cultes ? Cela risquerait fort d’aliéner la base de fans.

La clé d’une adaptation fidèle

Dans ce foisonnement, il semble judicieux de s’appuyer sur les modes campagne, qui proposent chacun un récit relativement dense, même si leur durée n’excède guère sept heures en moyenne. Plusieurs arcs se détachent du lot : on pense notamment aux volets Modern Warfare, mais c’est surtout la saga Black Ops qui retient l’attention. Son scénario riche en rebondissements – et notamment un twist majeur dans le premier opus – s’avérerait idéal pour amorcer une série cinématographique ambitieuse, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles suites.

Zombies : une pépite narrative à exploiter… plus tard ?

Certains passionnés rêveraient sans doute de voir l’intrigue des zombies portée à l’écran, tant elle regorge de personnages hauts en couleur comme Edward Richtofen ou Ludwig Maxis. Mais miser sur cet arc dès le départ serait risqué commercialement : les films de guerre classiques restent nettement plus fédérateurs que ceux mettant en scène l’apocalypse zombie. Ainsi, il paraît plus raisonnable pour Paramount d’attendre que la franchise prenne racine avant d’envisager ce virage audacieux.

Au final, si la stratégie reste limpide – commencer par ce qui a déjà séduit des millions de joueurs –, rien ne garantit le succès automatique. L’expérience a montré que même des sagas réputées pouvaient sombrer dans la facilité ou perdre tout intérêt hors du cercle des initiés. Reste à savoir si ce nouveau projet signera un tournant historique ou rejoindra la longue liste des adaptations oubliables…