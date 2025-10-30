Pourquoi Kristen Wiig était convaincue que ce succès ciné déjanté allait faire un flop

Persuadée que le film serait un échec, Kristen Wiig ne s’attendait pas au triomphe commercial de cette comédie provocante. Retour sur les doutes de l’actrice et les raisons qui ont alimenté ses craintes avant la sortie en salles.

Un démarrage en demi-teinte pour une comédie devenue culte

À sa sortie en 2011, Mes meilleures amies ne semblait pas promis à un destin aussi éclatant. Malgré l’implication de Kristen Wiig — à la fois scénariste et interprète principale — et la réalisation assurée par Paul Feig, le film n’a terminé qu’en seconde place au box-office lors de son premier week-end, devancé par le tout premier « Thor ». Un résultat qui, avec seulement 26 millions de dollars engrangés face à un budget de 32,5 millions, a semé le doute, même chez les créateurs.

L’anxiété des créateurs face au scepticisme du studio

Derrière les coulisses, la pression était palpable. Comme l’a confié récemment Wiig sur le podcast d’Amy Poehler, les responsables d’Universal faisaient preuve de peu d’enthousiasme : « Après l’ouverture, ils disaient : “Bon, on aura essayé.” » Même tonalité du côté du réalisateur. Lors d’un panel au SXSW en mars 2025, Feig se remémorait l’inquiétude ambiante et soulignait le double standard pesant sur les comédies portées par des femmes : « Ici, tout reposait sur nous. Allais-je vraiment ruiner la comédie féminine ? » La tension montait alors que le film devait franchir la barre fatidique des 20 millions lors du lancement sous peine d’être considéré comme un échec. Une projection test nocturne ratée n’a fait qu’accentuer ces craintes.

Bouche-à-oreille triomphal et reconnaissance inattendue

Pourtant, contre toute attente, la magie opère. Le public s’empare du phénomène et grâce au bouche-à-oreille, Mes meilleures amies explose littéralement les prévisions : au final, ce sont près de 288 millions de dollars récoltés à l’international — faisant même tomber le record détenu par « Knocked Up » dans le giron Apatow. Le film décroche également deux nominations aux Oscars : meilleur scénario original pour le tandem Wiig/Mumolo, et meilleure actrice dans un second rôle pour une explosive Melissa McCarthy, désormais star hollywoodienne.

Voici d’ailleurs les éléments qui ont forgé ce succès surprise :

Casting féminin hors-norme , mené par une Wiig irrésistible.

, mené par une Wiig irrésistible. Soutien discret, mais décisif du public via le bouche-à-oreille.

Sens aigu du timing comique signé Feig.

Aucune suite prévue, mais l’esprit demeure

La question d’une suite revient souvent, mais selon Wiig, rien n’est envisagé. Elle déclarait en mars 2024 au Hollywood Reporter : « Aucune discussion n’a eu lieu. Cette histoire avait une fin et je préfère qu’elle existe telle quelle. » Pour les nostalgiques ou curieux de retrouver cette écriture décalée, son duo avec Annie Mumolo est revenu en force avec « Barb and Star Go to Vista Del Mar » — à découvrir sans hésiter. Quant à « Mes meilleures amies », il reste disponible sur Netflix… preuve vivante qu’un départ difficile n’empêche jamais la consécration durable.