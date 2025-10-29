Netflix annonce une série inspirée d’un maître incontesté de la science-fiction

Netflix officialise la mise en chantier d’une nouvelle série inspirée de l’œuvre d’un auteur majeur de science-fiction, reconnu parmi les meilleurs du genre. Le projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de production originale de la plateforme.

Une première adaptation hispanophone de Philip K. Dick

Le paysage des séries de science-fiction s’enrichit d’une nouveauté ambitieuse : Netflix a entamé la production de The Future is Ours, librement inspirée du roman dystopique de Philip K. Dick, « The World Jones Made ». Si l’auteur américain a déjà vu ses œuvres maintes fois adaptées, cette série marque un tournant : c’est la première fois qu’une adaptation de son univers est produite en espagnol, avec une intrigue située en Amérique du Sud.

Un récit dystopique enraciné dans l’actualité

L’histoire, conçue sous la forme d’une série limitée de huit épisodes, propulse le spectateur en 2047 dans une région sud-américaine secouée par un effondrement écologique. Les nations locales se rassemblent alors au sein de la coalition FedSur, qui adopte des mesures radicales pour défendre la nature et contenir les troubles sociaux. Au cœur de cette société tendue, l’apparition d’un prédicateur capable de prédire l’avenir bouleverse l’ordre établi. L’intrigue suit le parcours du policier Hugo Crussí, embarqué malgré lui dans une résistance traquée, face à la montée fulgurante du charismatique Jonás Flores.

Une équipe créative latino-américaine d’envergure

La production ne manque pas d’ambition : elle réunit des talents reconnus derrière et devant la caméra. Aux commandes du projet, on retrouve Mateo Gil en showrunner, tandis que Vincente Amorim, Daniel Rezende et Jesús Braceras se partagent la réalisation. Cette équipe s’est déjà illustrée sur plusieurs succès hispanophones pour Netflix tels que The Eternaut, One Hundred Years Of Solitude ou encore Senna. Le casting rassemble notamment Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Enzo Vogrincic, Marleyda Soto et Marco Antonio Caponi.

Parmi les points soulignés par les producteurs et ayant-droit :

L'implication directe de la succession Dick via Electric Shepherd Productions.

L'ambition internationale, en associant K&S Films et une diffusion globale.

, en associant K&S Films et une diffusion globale. L’ancrage régional fort, tant dans la langue que dans l’univers visuel.

Des attentes élevées pour une sortie encore mystérieuse

Du côté de Netflix, Francisco Ramos souligne combien le récit résonne avec les enjeux contemporains : « Nous avons abordé le travail de Philip K. Dick avec respect et admiration… Ces histoires méritent aussi d’être racontées depuis nos pays, en espagnol et avec une qualité exceptionnelle. » Même tonalité enthousiaste chez Isa Dick Hackett qui salue « l’audace inventive tout en préservant l’essence originale du roman… Le talent latino-américain offre un terrain idéal pour cette œuvre ambitieuse. »

Aucune date n’a été avancée quant à la diffusion. Mais d’ores et déjà, ce projet cristallise toutes les attentes autour d’un renouvellement salutaire du genre sur les écrans hispanophones.