Kurt Russell : ses astuces inattendues pour échapper aux attachés de presse Disney durant son enfance

Adolescent star du studio Disney, Kurt Russell n’hésitait pas à user de stratagèmes étonnants pour échapper à la vigilance des attachés de presse chargés de surveiller son image et ses déplacements lors de ses jeunes années à Hollywood.

Une jeunesse sous les projecteurs, mais loin des feux de la rampe

À l’époque où la plupart des enfants découvrent le collège, Kurt Russell multipliait déjà les rôles à Hollywood. Dès l’âge de onze ans, il fait ses premiers pas devant la caméra dans une série télévisée. Rapidement, son charisme naturel séduit les producteurs et lui ouvre la voie vers des projets plus ambitieux. Entre 1962 et 1966, il apparaît dans pas moins de trente-neuf épisodes de séries et décroche même le rôle principal dans toute une saison de The Travels of Jaimie McPheeters. Ce début fulgurant s’accompagne aussi de ses premières expériences au cinéma.

Un contrat en or chez Disney

L’année 1966 marque un tournant : après sa participation à Follow Me, Boys, film familial porté par Fred McMurray, l’adolescent attire l’attention de Walt Disney. L’homme d’affaires visionnaire n’hésite pas : il propose à Russell un engagement sur dix ans. Pour le jeune acteur, c’est le début d’une collaboration étroite avec le studio aux grandes oreilles. Durant les années 1970, il devient ainsi l’un des visages incontournables des productions familiales signées Disney.

L’art d’échapper à la promo… parfois littéralement !

Pourtant, derrière cette carrière exemplaire se cache une aversion prononcée pour tout ce qui touche à la promotion. Enfant déjà, Russell cherche par tous les moyens à fuir publicistes et journalistes. Il confie même avoir « dissimulé sa silhouette dans les poutres des studios pour échapper aux interviews », aidé en cela par la complicité des techniciens de plateau. Ce réflexe d’esquive perdure : bien plus tard, alors qu’il a déjà atteint une renommée internationale, l’acteur admet lors d’un entretien avec GQ, donné presque à contrecœur, que faire la promotion reste pour lui une corvée inévitable.

Voici comment Russell décrit cet équilibre délicat entre nécessité professionnelle et lassitude :

L’obligation contractuelle : « Je fais ces interviews, car il faut parler des films… On attend ça de moi. Mais si je pouvais m’en passer ? Je signerais tout de suite ! »

« Je fais ces interviews, car il faut parler des films… On attend ça de moi. Mais si je pouvais m’en passer ? Je signerais tout de suite ! » L’envie personnelle : Il tient malgré tout à poursuivre ce métier passionnant – et profiter d’une vie confortable grâce à ses cachets.

L’indispensable compromis du métier

Aujourd’hui âgé de soixante-quatorze ans, Kurt Russell ne peut plus vraiment disparaître dans les recoins des plateaux. Les grosses productions exigent une présence médiatique accrue ; c’est le lot d’une carrière menée au sommet. Pourtant, fidèle à son premier amour du jeu comme à sa longue histoire avec Disney – on l’a vu récemment en antagoniste dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 – il accepte ces obligations avec un brin de philosophie teinté d’ironie. Difficile d’imaginer que derrière le sourire professionnel demeure ce garçon autrefois tapi dans l’ombre…