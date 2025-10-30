Pour Alan Ritchson, star de Reacher, les films Marvel souffrent d’un défaut majeur

L’acteur Alan Ritchson, connu pour son rôle principal dans la série Reacher, pointe du doigt une difficulté majeure qui, selon lui, affecte l’ensemble des films Marvel, alimentant ainsi le débat autour de la qualité et de la formule des productions du studio.

Un parcours singulier dans l’univers des super-héros

Avant d’incarner le massif Jack Reacher sur Prime Video, Alan Ritchson s’est illustré dans plusieurs adaptations de comics, passant de Arthur Curry/Aquaman dans « Smallville » à Raphael dans le reboot des « Teenage Mutant Ninja Turtles ». Mais c’est véritablement avec son rôle de Hank Hall/Hawk, dans « Titans » sur DC Universe, que l’acteur s’est senti le plus en phase avec ses convictions. Là, il s’est attaché à un personnage dénué de super-pouvoirs, une rareté selon lui dans le paysage saturé du genre.

L’attrait pour la vulnérabilité et l’humain

Lors d’une intervention au Comic Con de New York en 2018, Ritchson ne cachait pas son enthousiasme : incarner un « super-héros sans aucun superpouvoir », voilà ce qui l’attirait vraiment. Il se souvient notamment d’une scène où il questionnait presque naïvement la logique scénaristique : « C’est haut… Je dois sauter ? Je vole ? Est-ce que je suis censé être invincible ? » C’est à ce moment-là que le réalisateur Brad Anderson tranche : Hawk sera un héros sans pouvoirs. Une décision qui enchanta Ritchson, ravi de pouvoir explorer la part d’humanité et la vulnérabilité du personnage.

Marvel, une recette qui lasse ?

Curieusement, ce positionnement allait de pair avec une critique grandissante à l’encontre de Marvel Studios. Ritchson confiait alors n’avoir aucun intérêt pour les blockbusters tels que « Infinity War », leur reprochant leur absence d’enjeux et des personnages trop « invincibles ». « Tout le monde semble immortel tout le temps », expliquait-il. Plus récemment encore, lors d’un entretien avec GQ, il poussait la réflexion : les productions Marvel ? Pour lui, elles ne font que « me faire bâiller : toujours les mêmes histoires recyclées mille fois par les studios. »

Difficile retour en arrière vers Marvel ?

Ironie du sort : malgré une audition passée pour le rôle de Thor — jugée infructueuse par manque de « craft » selon les producteurs — Ritchson ne semble aujourd’hui guère pressé d’intégrer l’écurie Marvel. Après son départ remarqué de « Titans » et son envol grâce à Reacher, l’acteur ne dissimule ni ses critiques ni sa préférence marquée pour des figures plus terre-à-terre.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer Alan Ritchson prêter ses traits à un futur super-héros Marvel. L’acteur assume sans détour son envie d’ancrer la fiction dans le réel, loin du clinquant et des armures invincibles.