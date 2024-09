Gmail intègre les réponses intelligentes contextuelles de Gemini par Google

Les réponses intelligentes actuelles sont plus précises et contextuelles que les anciennes de Gmail. Ces améliorations rendent-elles votre expérience Gmail plus efficace ?

Tl;dr Google lance la fonctionnalité de réponses intelligentes pour Gmail, générées par son IA Gemini.

Les réponses sont plus détaillées et personnalisées, prenant en compte le contenu complet de l’email.

La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs Gemini Business, Enterprise, Education et Google One AI Premium.

Il faut activer « Fonctions intelligentes et personnalisation » dans les paramètres de Gmail pour l’utiliser.

Google fait évoluer Gmail avec son IA Gemini

Google surprend à nouveau en déployant une fonctionnalité inédite pour Gmail : des réponses intelligentes générées par son IA baptisée Gemini. Cette innovation, annoncée lors du déploiement des panneaux latéraux Gemini pour Gmail et les autres applications Workspace, est désormais officiellement disponible.

Des réponses plus détaillées et personnalisées

Les réponses intelligentes existent dans Gmail depuis 2017, offrant une solution rapide, bien qu’impersonnelle, pour répondre aux messages en cas de précipitation ou de déplacement. Ces réponses générées par la machine ont cependant leurs limites et se résument souvent à des phrases courtes, confirmant simplement la compréhension du message ou l’approbation d’une proposition.

Avec les nouvelles réponses intelligentes générées par Gemini, la donne change. En effet, ces dernières prennent en compte l’intégralité du contenu de l’email, ce qui les rend plus détaillées et personnalisées. Certes, il peut être nécessaire de les modifier légèrement pour qu’elles soient le plus proche possible de ce que vous écririez, mais l’amélioration est notable. Lorsque vous recevez un email, vous verrez plusieurs options de réponses en bas de votre écran. Il suffit de passer la souris dessus pour obtenir un aperçu avant de sélectionner celle qui semble la plus appropriée.

Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs disposant d’un abonnement Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium ou Google One AI Premium. Selon Google, il pourrait falloir jusqu’à 15 jours avant de voir les réponses intelligentes de Gemini dans votre application.

Il est essentiel de préciser qu’il faut activer l’option « Fonctions intelligentes et personnalisation » dans les paramètres de votre application Gmail pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle option. Ainsi, Gmail continue d’évoluer, se rapprochant toujours plus d’une véritable assistance personnalisée grâce à l’intelligence artificielle.