Intégration de Gemini AI dans Android Auto : vers une grande innovation ?

Des indications intelligentes ? Je suis partant ! Alors, comment ces directions intelligentes peuvent-elles changer votre quotidien ?

Tl;dr Google envisage d’intégrer son modèle d’IA, Gemini, à Android Auto.

Cette intégration pourrait fournir des réponses intelligentes et personnalisées aux utilisateurs.

Les fonctionnalités complètes de Gemini nécessitent un abonnement à Google One AI Premium.

Google travaille également sur de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto, notamment le contrôle des médias locaux.

Google envisage l’intégration de Gemini à Android Auto

Le géant de la technologie, Google, pourrait faire un pas de géant en intégrant son modèle d’intelligence artificielle (IA), Gemini, à son application automobile, Android Auto. Cette information provient d’un petit bout de code découvert dans la dernière mise à jour de l’application.

Android Authority a signalé que l’icône pailletée, synonyme de Gemini, est apparue dans le code. De plus, le mot « kitt » a été mentionné, suggérant qu’il pourrait s’agir du nom de cette intégration à Android Auto. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce sujet.

L’IA Gemini pourrait révolutionner votre conduite

« Start conversation » et « GeminiLiveAssistantAction » sont d’autres lignes visibles dans le code. Ces éléments pourraient indiquer que l’arrivée de Gemini est imminente sur tous les tableaux de bord de voiture compatibles avec Android Auto.

Si cette intégration se concrétise, les utilisateurs pourront interagir avec Gemini comme ils le feraient avec d’autres applications et obtenir des réponses intelligentes et personnalisées en retour. Par exemple, Gemini pourrait aider à répondre aux questions liées aux voyages en voiture, comme la localisation de l’aire de repos la plus proche ou le temps de trajet restant.

Un accès complet à Gemini nécessite un abonnement

Il convient de noter que pour accéder à toutes les fonctionnalités de Gemini AI, les utilisateurs doivent souscrire à un plan Google One AI Premium, qui coûte 21,99 € par mois. C’est notamment le seul moyen d’accéder à Gemini Advanced ou d’obtenir des images de meilleure qualité avec Imagen 3.

Nouveautés à venir pour Android Auto

D’autre part, Google semble travailler sur de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto, notamment le contrôle des médias locaux. Depuis juillet, Google travaille sur le support pour contrôler les systèmes radio des voitures directement via Android Auto. De nouveaux détails sur ces développements sont attendus prochainement.