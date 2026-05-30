Googlebook : le nouveau pari haut de gamme de Google

Google abandonne peu à peu l’étiquette “ordinateur pas cher”.

Tl;dr Google change de stratégie avec les nouveaux Googlebook, des ordinateurs premium bien plus chers que les Chromebook traditionnels.

La firme de Mountain View assure toutefois que des versions plus abordables arriveront progressivement pour conserver une offre accessible.

Les Googlebook visent désormais à concurrencer les laptops haut de gamme comme le MacBook Pro plutôt que les modèles d’entrée de gamme.

Un virage premium, mais l’accessibilité reste promise

Le lancement des nouveaux Googlebook par Google marque un changement de stratégie notable. Historiquement, la gamme des Chromebook avait séduit grâce à ses tarifs accessibles. Pourtant, ces nouveaux modèles misent clairement sur le segment du haut de gamme, affichant des prix nettement plus élevés. Un pari assumé par John Maletis, vice-président et directeur général de ChromeOS, qui a récemment confié lors d’un entretien avec Chrome Unboxed : « Nous avons toujours voulu rendre la technologie productive accessible quel que soit le budget. Les premiers appareils sont très premium, mais les modèles plus abordables arriveront avec le temps. »

L’ascension du haut de gamme chez les fabricants d’ordinateurs portables

Cette orientation ne se limite pas à Google. En 2026, la plupart des constructeurs suivent une tendance similaire : délaisser l’entrée de gamme au profit de machines premium mieux valorisées. D’ailleurs, l’exemple récent de Lenovo, ayant battu ses propres records en passant exclusivement au haut de gamme, confirme que ce repositionnement porte ses fruits. En parallèle, les crises successives, telle la pénurie mondiale de mémoire vive, poussent les fabricants à revoir leur catalogue et à délaisser peu à peu les modèles les moins coûteux.

Bientôt la fin des options économiques ?

Faut-il alors s’inquiéter pour ceux qui recherchent un ordinateur à prix doux ? Rassurons-nous : les meilleurs Chromebook, eux, restent bien présents dans l’offre de Google. Selon l’entreprise californienne, cette gamme continuera d’exister aux côtés des nouveaux Googlebook. Ces derniers visent avant tout à concurrencer les machines premium comme le MacBook Pro, plutôt que la version plus accessible appelée Neo.

Pour ceux qui cherchent encore un bon rapport qualité-prix dans un marché qui se resserre autour du haut de gamme, il existe toujours quelques alternatives notables comme l’Acer Aspire Go 15, le Lenovo IdeaPad Slim 3x ou encore le MacBook Neo.

Acheter maintenant ou attendre ? La question du timing

Cependant, il convient de rester vigilant. Faute d’informations sur une éventuelle date pour l’arrivée des Googlebook abordables, silence radio du côté de John Maletis, il est possible que le choix se réduise encore d’ici la fin d’année. Pour ceux dont le budget reste contraint, peut-être vaut-il mieux ne pas trop tarder avant d’investir dans leur futur portable.

Entre incertitudes et évolutions rapides du secteur, une chose demeure : la promesse réitérée par Google d’offrir prochainement une alternative accessible pourrait redonner espoir aux consommateurs attachés au rapport qualité-prix.