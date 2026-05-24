Google lance une IA plus rapide, plus autonome et plus ambitieuse

Avec Gemini 3.5 Flash et l’agent Spark, Google veut faire de l’IA un véritable chef d’orchestre du numérique.

Tl;dr Google lance Gemini 3.5 Flash, une IA pensée moins pour discuter que pour agir directement dans les environnements numériques.

Le modèle améliore fortement la vitesse et les performances sur des tâches complexes, comme la gestion de projets ou la coordination d’agents autonomes.

Avec l’agent « Spark », Google vise une IA toujours active, capable d’automatiser et d’organiser de nombreuses tâches du quotidien et du travail.

Un tournant pour l’intelligence artificielle chez Google

Les ambitions de Google en matière d’intelligence artificielle prennent un nouveau virage. Fini le temps où l’IA se contentait de répondre à des requêtes dans une fenêtre de discussion : avec le lancement de Gemini 3.5 Flash, le géant californien entend faire de ses agents autonomes une véritable couche invisible, capable de piloter nos environnements numériques du début à la fin. Un changement d’échelle assumé qui vise moins la conversation que l’action concrète.

Une efficacité inédite pour les workflows complexes

Derrière ce nouveau modèle, une promesse : conjuguer la puissance du raisonnement à une réactivité bien supérieure à celle des précédentes versions, notamment face à la concurrence incarnée par OpenAI, Anthropic ou encore Meta. Selon Google, Gemini 3.5 Flash surpasse déjà son prédécesseur, Gemini 3.1 Pro, sur des références clés comme Terminal-Bench 2.1 ou MCP Atlas, tout en réduisant sensiblement les délais de réponse. L’objectif ? Permettre à l’IA non seulement de rédiger ou résumer, mais aussi d’assurer la gestion complète de projets logiciels, la coordination d’« agents secondaires », et le suivi de tâches longues sans surveillance humaine constante.

Spark : vers un agent numérique permanent

Au-delà du modèle lui-même, c’est l’arrivée discrète mais stratégique de Spark, un agent proactif toujours actif en toile de fond, qui pourrait bien bouleverser notre rapport au digital. Destiné d’abord aux testeurs sélectionnés puis aux abonnés AI Ultra aux États-Unis dès la semaine prochaine, Spark s’affiche comme une surcouche « ambiante » capable :

D’automatiser des flux de travail professionnels .

. D’organiser documents et calendriers .

. D’orchestrer des applications connectées.

On glisse progressivement d’une IA outil vers une IA infrastructurelle, potentiellement autonome et généralisée.

Sécurité accrue et perspectives professionnelles élargies

Alors que ces agents gagnent en autonomie, les questions de sécurité restent centrales. Développé sous le « Frontier Safety Framework », Gemini 3.5 Flash intègre ainsi des garanties supplémentaires, notamment face aux risques cyber ou CBRN (chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires). Si ce lancement marque avant tout un saut technologique en matière de rapidité et d’autonomie, il prépare aussi le terrain pour le futur modèle phare : Gemini 3.5 Pro, déjà utilisé en interne par Google, dont la sortie publique est prévue le mois prochain.

En somme : désormais disponible via l’application Gemini et dans la recherche Google en mode IA, cette nouvelle génération témoigne d’un basculement radical, l’IA n’est plus un gadget conversationnel mais s’impose comme chef d’orchestre discret du quotidien numérique.