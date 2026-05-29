L’IA de Google et ses étranges erreurs

Les erreurs d’orthographe révèlent les limites structurelles des modèles de langage.

Tl;dr L’IA « AI Overviews » de Google est critiquée car elle commet des erreurs surprenantes, comme mal orthographier des mots simples.

Ces failles s’expliquent par son fonctionnement : elle comprend le langage globalement, sans traiter précisément les lettres ou calculs logiques.

Cette situation soulève des inquiétudes sur la fiabilité de la recherche Google et la confiance dans les réponses générées automatiquement.

Des fautes d’orthographe embarrassantes pour l’IA de Google

Depuis plusieurs jours, la fonctionnalité AI Overviews de Google se retrouve sous le feu des critiques : certains internautes ont constaté que l’intelligence artificielle peine à épeler des mots courants, y compris le nom « Google » lui-même. Ce qui, au départ, prête à sourire. Mais derrière l’anecdote, un malaise se profile : comment une IA capable de corriger avec brio un mot mal tapé peut-elle échouer sur des bases aussi élémentaires ?

Paradoxalement, il n’est pas rare que cette même technologie vienne au secours des utilisateurs distraits. En cas de faute ou d’erreur de frappe, l’IA Overviews parvient souvent à deviner le sens et à fournir la réponse recherchée. Mais ce système montre parfois une désarmante inconstance : brillance dans la compréhension globale du langage, mais défaillances dans la gestion purement logique comme compter les lettres d’un mot. Cette contradiction vient du fonctionnement même des modèles d’IA qui ne manipulent pas le texte lettre par lettre mais travaillent sur des segments plus larges, traitant parfois la question posée comme une ambiance générale plutôt qu’un calcul précis.

L’évolution radicale de la recherche en ligne

Avec le déploiement progressif d’AI Overviews, c’est tout l’équilibre de la recherche sur Google qui vacille. Là où l’utilisateur évaluait jadis lui-même les sources parmi une liste de liens, il voit désormais apparaître en tête de page une synthèse générée automatiquement, sans avoir eu à choisir explicitement cette option, contrairement à ce que proposent des concurrents comme ChatGPT. Cette centralisation de l’information fait planer un doute : si une IA commet une erreur évidente dans un contexte simple, jusqu’où s’étendent ses failles ?

À force d’automatisation, le risque est bien réel : ces imperfections anodines risquent d’influencer négativement la perception du public sur tout type de sujet sensible ou complexe :

Données médicales et diagnostics santé .

. Recommandations financières ou juridiques .

. Nouvelles en temps réel et analyses produits.

L’enjeu majeur : une confiance fragilisée par l’assurance trompeuse de l’IA

Ce qui inquiète aujourd’hui n’est donc plus seulement la véracité du résultat en lui-même, mais le sentiment grandissant que l’utilisateur perd progressivement prise sur la qualité et la fiabilité de l’information accessible. L’intégration massive d’une IA qui présente ses réponses avec assurance, même lorsqu’elles sont erronées, expose désormais chaque utilisateur aux conséquences concrètes de ces micro-failles.

Alors que Google promet déjà d’apporter des correctifs face aux retours négatifs croissants, force est de constater que son virage vers un moteur « AI-first » bouleverse notre rapport quotidien à la recherche en ligne. Un changement qui interroge autant qu’il fascine, mais dont chacun mesure déjà les limites très concrètes.