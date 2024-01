Apple détrône Samsung après une décennie de règne sur l’expédition mondiale de smartphones

Pour la première fois, Apple se hisse en tête. Est-ce le début d'une belle domination dans leur secteur ?

Tl;dr En 2023, Apple surpasse Samsung en expéditions mondiales de smartphones.

Apple a expédié 234,6 millions de smartphones contre 226,6 millions de Samsung.

C’est la première fois que Samsung perd la première place depuis 2010.

Apple peine à concurrencer en Chine, avec une baisse des ventes de 11 % au quatrième trimestre.

L’évolution inattendue du marché du smartphone

L’année 2023 fut une véritable révolution pour Apple avec son fameux iPhone. Jusqu’alors, le géant Samsung avait toujours dominé le marché mondial des smartphones. Mais selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Apple l’a surpassé, expédiant 234,6 millions d’unités, soit 20,1 % du marché. En comparaison, Samsung a expédié 226,6 millions d’unités, soit 19,4 % du marché.

Un renversement historique

2023 marque un tournant historique. Depuis 2010, Samsung n’avait jamais quitté la première place. Cette même année, Apple ne faisait même pas partie des cinq premiers. Aujourd’hui, Xiaomi, OPPO et Transsion se partagent les trois autres places, avec respectivement 145,9, 103,1 et 94,9 millions de smartphones expédiés à l’échelle mondiale.

Un marché en pleine mutation

Cette succession est d’autant plus surprenante que le marché des smartphones est en pleine mutation, face à une concurrence accrue et des régulations croissantes. Ce changement est peut-être dû à la diversification de l’espace Android. Simultanément, Apple tente de contrebalancer avec des offres plus alléchantes pour les consommateurs.

Cependant, Apple rencontre des difficultés sur le marché chinois. Les ventes ont en effet chuté de 11 % au dernier trimestre de l’année par rapport à l’année précédente. La baisse des prix de l’iPhone pourrait donc être une tentative d’Apple de se recentrer sur ce marché.