Nano Banana n’a pas créé d’appareil photo : découvrez comment obtenir ce rendu sur votre iPhone

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Nano Banana n’a pas conçu d’appareil photo. Cependant, il existe des astuces simples pour obtenir le même rendu visuel sur votre iPhone, grâce à quelques réglages et applications spécifiques.

Tl;dr Caira intègre l’IA Nano Banana pour éditer en temps réel.

intègre l’IA Nano Banana pour éditer en temps réel. La caméra n’est pas encore disponible, Gemini l’est déjà.

Gemini permet d’essayer gratuitement les fonctions clés de Caira.

Une révolution annoncée : l’IA Nano Banana s’invite dans la photographie

Longtemps, le nom de Nano Banana, ou plutôt Gemini 2.5 Flash, a résonné dans la sphère technologique, suscitant l’enthousiasme autour de ses capacités d’édition d’image par intelligence artificielle. Toutefois, au moment où la popularité du modèle Sora 2 monte en flèche, c’est un nouvel usage qui attire l’attention : la fusion entre ce modèle IA et une caméra physique baptisée Caira, conçue par la startup Camera Intelligence. Leur promesse ? Offrir « la première caméra au monde pilotée par LLM pour la création de contenus ».

Caira : le pari du hardware pour transformer la prise de vue

Imaginons une caméra compacte, sans écran intégré, qui se fixe à l’arrière de l’iPhone via MagSafe. Voilà comment se présente Caira. Ici, le smartphone sert à la fois de viseur et de télécommande. Le lancement sur Kickstarter est prévu pour le 30 octobre et, à ce jour, aucune version finale n’a été testée en dehors des murs de l’entreprise.

Ce qui fait surtout parler : la capacité à modifier une scène… avant même d’appuyer sur le déclencheur. Grâce à l’intégration du modèle Nano Banana, il devient possible — sur simple commande vocale ou textuelle — de :

modifier l’éclairage (« fais comme si c’était golden hour »),

changer des objets ou arrière-plans (« remplace la canette par une bouteille d’eau »),

appliquer des effets (« ajoute un filtre cinéma »).

Tout cela intervient en temps réel, avant même que la photo ne soit capturée.

L’expérience Nano Banana sans attendre Caira ? C’est possible !

En attendant que le matériel arrive entre nos mains — patience donc — rien n’empêche d’expérimenter les fonctionnalités promises. Le service est déjà accessible via l’application mobile ou web Gemini. Après avoir téléchargé une photo depuis votre galerie dans Gemini, il suffit de suggérer des modifications (changement d’ambiance lumineuse, remplacement d’un décor, fusion avec une autre image…). La démarche s’apparente à ce que propose Caira mais a posteriori, et non pendant la prise de vue.

Un conseil pratique : il est même envisageable d’utiliser deux images et de les fusionner grâce aux options avancées offertes par Gemini — une capacité mise en avant également par Caira.

Caira ou Gemini : quelles différences fondamentales ?

L’écart majeur réside dans le support : alors que Caira s’appuie sur un dispositif matériel inédit pour générer des modifications en direct grâce à un capteur Micro Four Thirds dédié, Gemini Nano Banana fonctionne intégralement côté logiciel et ne requiert aucun équipement supplémentaire. En somme, si Caira représente un pari audacieux sur le futur de la photographie native IA, Gemini offre dès aujourd’hui un avant-goût gratuit avec plus de cent générations possibles.

Google n’a peut-être pas construit son propre appareil photo… mais façonne déjà notre manière d’imaginer — et bientôt de réaliser — des photos enrichies par l’intelligence artificielle.