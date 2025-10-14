Pourquoi les Samsung Galaxy S26 et S26 Plus pourraient être privés du Snapdragon 8 Elite Gen 5

Les prochains Samsung Galaxy S26 et S26 Plus pourraient ne pas bénéficier de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Selon les premières informations, des choix stratégiques de la marque expliqueraient cette absence sur ces modèles attendus.

Tl;dr Retour possible des puces Exynos sur certains Galaxy S26.

Différences de performance selon les marchés et modèles.

L’incertitude demeure jusqu’au lancement officiel début 2025.

Vers une nouvelle répartition des puces chez Samsung ?

Alors que le mystère plane encore sur la composition de la prochaine série Galaxy S26, les dernières fuites viennent semer le doute quant à la politique habituelle de Samsung. Selon les informations recueillies par le site SamMobile, la marque sud-coréenne pourrait opérer un retour remarqué de ses propres processeurs Exynos, mais pas sur l’ensemble de la gamme.

Un partage inédit entre Exynos et Snapdragon

D’après ces éléments, la stratégie serait moins uniforme qu’auparavant. Les modèles standards, c’est-à-dire le Galaxy S26 (ou potentiellement S26 Pro) et le S26 Plus, seraient équipés d’une puce maison, l’Exynos 2600. À l’inverse, pour le haut du panier – en l’occurrence le Galaxy S26 Ultra et le très attendu S26 Edge –, Samsung miserait sur le dernier-né de Qualcomm, à savoir le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une décision qui interroge les habitués, tant les performances des deux familles de processeurs n’ont jamais été parfaitement alignées.

Mondialisation contrariée et disparités régionales

Cette situation n’est pas sans rappeler certaines pratiques passées. Toutefois, il faut souligner que la distribution des puces ne serait pas identique partout. Si l’on en croit les sources proches du dossier, tous les modèles destinés aux États-Unis et à la Chine continueraient d’intégrer exclusivement des processeurs Snapdragon, perpétuant une tradition déjà bien ancrée chez Samsung. Toutefois, un doute subsiste après que le récent Galaxy Z Flip 7 a été lancé mondialement avec un Exynos 2500. Dès lors, difficile d’écarter définitivement l’hypothèse d’une arrivée des puces maison sur d’autres marchés stratégiques.

Des consommateurs dans l’expectative

En attendant l’officialisation prévue pour début 2025, les interrogations se multiplient autour de cette double stratégie. Pour certains utilisateurs fidèles, ce retour en force des puces Exynos rime encore avec une expérience utilisateur jugée inférieure : il est reproché à Samsung d’introduire une forme de « double standard », alors que la version Snapdragon bénéficie souvent d’optimisations inédites en matière de performance et d’autonomie.

Pour résumer, plusieurs points restent à surveiller avant la présentation officielle :

Diversité des composants selon les régions et modèles.

Difficulté persistante à garantir une expérience homogène.

L’attente grandit autour du lancement du Galaxy S26.

D’ici là, chacun guettera les annonces et autres indiscrétions pour tenter d’y voir plus clair sur cette nouvelle page stratégique que s’apprête à tourner Samsung.