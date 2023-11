Tinder inaugure un nouveau design pour les profils

L'application de rencontres met en place de nouvelles fonctionnalités telles que des suggestions de profil et des étiquettes d'informations basiques. Qu'apporteront ces éléments innovants à votre expérience de rencontre en ligne ?

Tl;dr Tinder introduit de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure connaissance de leurs utilisateurs.

Les mises à jour ressemblent à celles de Bumble et Hinge, appartenant au même groupe.

Outre les tags d’information de base et les invites de profil, un quiz unique a été ajouté.

Les mises à jour visent essentiellement la génération Z.

Renouveau de Tinder pour une authentique connaissance des utilisateurs

L’application de rencontres, Tinder, qui jusqu’à présent reposait surtout sur l’aspect esthétique de ses utilisateurs, évolue avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Ces mises à jour permettront une connaissance plus approfondie et authentique des personnes.

Fonctionnalités similaires à celles de Bumble et Hinge

Pour ceux qui ont déjà utilisé les applications Bumble et Hinge, qui sont également la propriété du Match Group, ces changements seront familiers. Les invites de profil, par exemple, sont une caractéristique de ces deux applications qui permettent aux utilisateurs de Tinder “d’afficher leurs réponses à des déclarations comme ‘Le premier élément de ma liste de souhaits est’ ou le populaire ‘Deux vérités et un mensonge.’

Ajout d’un quiz et possibilité de signaler des détails alarmants

Le quiz, plus unique, vise à mettre en avant les centres d’intérêt et les préférences des utilisateurs. Une autre mise à jour significative est l’option de signaler des détails précis d’un profil qui semblent alarmants, plutôt que de signaler l’ensemble du compte.

Ciblage de la Génération Z

Ces changements prennent pour cible la génération Z, comme l’indique le nom de “Rizz-first Redesign”. On note des améliorations de l’interface utilisateur, une réponse à la suggestion de cette génération pour une connexion plus profonde et authentique, exprimée dans le récent rapport sur l’avenir des rencontres de Tinder.