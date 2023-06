Roger Federer peut vous guider sur Waze dans trois langues différentes, dont le français. Parfait pour vos vacances cet été.

Roger Federer n’est pas seulement l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, il est aussi polyglotte – il apparaît aussi sur une pièce suisse, a été élu homme le plus stylé de la décennie et même athlète le mieux payé en 2020, au cas où vous voudriez savoir -. Comme l’annonce Google, ce talent lui permet aujourd’hui d’être la première célébrité sur Waze pour donner des directions aux utilisateurs dans trois langues, rien que ça : français, allemand et anglais. Roger Federer rejoint une petite liste de personnalités célèbres, comme Morgan Freeman, Liam Neeson, Kevin Hart et d’autres, qui ont prêté leur voix à Waze.

En plus de fournir les indications en direct au conducteur, Roger Federer pourra aussi vous aider à vous préparer à votre trajet : “C’est l’heure de conduire – Je peux déjà sentir l’adrénaline monter”, indique-t-il notamment dans un enregistrement. “C’est le moment de partir ! Aie confiance en tes capacités. Je suis prêt à te guider tout du long”, déclare-t-il dans un autre. Il a même quelques mots d’encouragement si vous vous trompez de route : “Fais demi-tour. Hey, même les champions peuvent se tromper.”

Alors que Google continue d’ajouter des voix très connues à son service Waze, Amazon, de son côté, fait l’inverse. Il y a quelques jours, l’entreprise a annoncé qu’elle abandonnait les voix célèbres d’Alexa et qu’elle procèderait à des remboursements sur demande. La fonctionnalité, qui coûtait à l’origine 1 $ avant de voir son tarif grimper à 5 $, permettait de profiter notamment des voix de Shaquille O’Neal, Melissa McCarthy et Samuel L. Jackson.

Quoi qu’il en soit, à en juger par les réponses au tweet de Waze, les fans de Roger Federer sont plus que ravis de se faire accompagner par une voix si célèbre, si légère et avec un tel accent.

We’re serving up our latest in-app experience with…@RogerFederer! 🎾

Let the tennis legend guide you to your next destination in your language of choice: English, French, or German. That’s right, the G.O.A.T is the first person to record custom navigation in three languages! pic.twitter.com/2UOcG2Yssq

— waze (@waze) May 31, 2023