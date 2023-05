Amazon met à jour ses Kindle Scribe pour leur ajouter l'écriture directe sur les pages. Plusieurs nouveautés fonctionnalités très intéressantes arrivent avec cette mise à jour.

La liseuse Kindle Scribe est une formidable machine, mais pas exempte de défauts, dont des capacités assez limitées en édition. Aujourd’hui, Amazon déploie une mise à jour pour cet appareil, une mise à jour qui vient résoudre l’un des plus gros griefs que l’on pouvait avoir, et cela en fait une bien meilleure option pour la prise de note. Parmi les nouveautés introduites, la possibilité d’écrire directement sur une page. Cette fonctionnalité n’est pas accessible sur tous les livres, mais le Kindle Store sur le Scribe a désormais une section dédiée.

À l’heure actuelle, on trouve principalement des “guided journal” – sorte de petits carnets pour le quotidien -, ainsi que des jeux comme des mots croisés et des sudoku. Autrement dit, des livres qui n’auraient que peu de sens sur un appareil via lequel on ne peut pas écrire. Si vous consultez ces titres sur un ordinateur portable ou un smartphone, vous pourrez aussi voir qu’ils prennent en charge la fonctionnalité avec la mention “écriture sur la page” dans la section détails. Pour les livres incompatibles, il reste possible de créer une note et d’écrire dans la zone réservée. Qui sait, peut-être pourra-t-on un jour écrire dans la marge d’un livre directement.

Si vous voulez partager ou envoyer des notes écrites sur le Scribe, la mise à jour ajoute la possibilité de les convertir facilement en texte. Vous trouverez une nouvelle option “Convertir en texte et envoyer rapidement” dans le menu partage et une autre, “Convertir en texte et envoyer par email”. Ces deux options partagent vos notes dans un fichier .txt, mais la dernière offre la possibilité de relire et corriger avant de partager par email à un maximum de cinq destinataires.

Il y a aussi un nouvel outil de sélection lasso pour déplacer vos notes et autres petits gribouillages. Il suffit d’entourer le texte manuscrit ou le dessin avec pour le redimensionner, le déplacer ou le couper/copier et coller dans une note, un document ou un PDF, par exemple. En parlant de PDF, les fichiers de ce format envoyés via “Envoyer pour Kindle” sont désormais un peu plus personnalisables. Vous pouvez ajuster les marges pour faciliter la lecture, sélectionner du texte et ajouter des notes. Vous pouvez aussi chercher des définitions, traductions et résultats Wikipedia pour le texte dans les fichiers PDF, ainsi que passer de la vue portrait à la vue paysage, et vice-versa.

Ces fonctionnalités vont arriver sur tous les Kindle Scribe dans les semaines à venir, mais vous pouvez télécharger manuellement la dernière version logicielle pour en profiter dès maintenant.