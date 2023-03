Cette app place sur une carte du monde tous les endroits qui ont leur page Wikipedia

wikishootme, pour tout savoir des alentours. Mieux encore, utilisez wikishootme comme une carte Pokémon Go pour la vie réelle.

Vous pensez connaître très bien votre quartier, mais je suis prêt à parier qu’il y a aussi beaucoup que vous ne connaissez pas – quelque chose qui est arrivé il y a plus ou moins longtemps ou un bâtiment ou un parc remarquable -. Il y a aujourd’hui un moyen très simple pour tout savoir, ou presque, sur tel ou tel quartier, un peu à la manière d’une partie de Pokémon Go, mais pour la vie réelle.

Cette application est baptisée wikishootme.toolforge.me. Malgré son nom plutôt étrange, wikishootme est un très bon site. C’est une carte du monde propulsée par OpenStreetMap et Leaflet avec un petit twist : elle met en évidence les localisations à proximité qui ont leur propre page Wikipedia, leurs propres images Wikimedia Commons ou Wikidata. En pratique, donc, tout ce que vous pouvez apprendre sur un endroit quelconque près de vous est référencé sur cette carte.

Si vous cliquez sur l’icône avec les trois couches en haut à droite, vous pouvez contrôler les différentes catégories qui apparaissent à l’écran :

Wikidata (with image, 3K max) : montre les localisations qui ont une page Wikidata avec une image.

Wikidata (no image, 3K max) : montre les localisations qui ont une page Wikidata sans image.

Commons images (500 max) : montre les localisations qui ont des images Wikimedia Commons associées.

Wikipedia (500 max) : montre les localisations qui ont une entrée Wikipedia.

Mix’n’match (5 000 max) : montre les points en utilisant l’outil Mix’n’match pour lier les données aux articles Wikipedia.

Mix’n’match large catalogs (5 000 max) : montre les points en utilisant l’outil Mix’n’match pour les grands catalogues.

Flickr : montre les images de la localisation sur Flickr.

Vous pouvez tout afficher à l’écran, mais plus vous en avez, plus la carte devient saturée. Le meilleur combo à utiliser est probablement celui de Commons images et Wikipedia. Ainsi, vous trouverez les localisations suffisamment populaires pour avoir leurs propres articles Wikipedia, ainsi que les localisations qui ont des images dans Wikimedia Commons.

Mais ce qui est vraiment sympa avec l’option Commons, c’est que vous pouvez trouver des images qui ne sont pas récents. Vous pouvez tomber sur des photos historiques montrant comment était l’endroit à telle ou telle époque. Très, très intéressant. Le premier endroit que vous pourrez visiter ainsi avec cette carte est votre quartier, et plus globalement votre ville. Attention, on s’y laisser rapidement perdre.

Utilisez wikishootme comme une carte Pokémon Go pour la vie réelle

Mais si vous voulez aller un cran plus loin, vous pouvez utiliser wikishootme comme un Pokémon Go réel. La créatrice TikTok depthsofwikipedia a eu cette idée dans sa vidéo sur wikishootme. Si vous activez la catégorie Wikidata (no image), vous verrez toutes les localisations environnantes qui ont des Wikidata, mais pas d’images. Vous pouvez sortir, prendre une photo de l’endroit, l’envoyer vous-même et faire passer le point au vert.

Pour ce faire, créez d’abord un compte Wikimedia Commons, puis envoyez votre image. Ensuite, cliquez sur le point rouge correspondant sur la carte, cliquez sur l’hyperlien dans le nom de la localisation, faites défiler jusqu’en bas de la page Wikidate, choisissez “Add Statement” puis “image”. Entrez le nom du fichier de l’image telle qu’il apparaît sur Wikimedia Commons, puis faites “publish”. Si vous ne savez pas quoi faire, partez prendre des photos et enrichir la base avec quelques amis !